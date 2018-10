Ta ansvar!

Som mange vil huske har det fra tid til annen dukket opp såkalte postdirektiv fra EU. Disse har i tur og orden blitt innlemmet i EØS-avtalen uten særlig motstand fra Stortinget, bortsett fra tredje postdirektiv som den rødgrønne regjering satte ned foten for, men som ikke ble virkelighet før Solberg-regjeringen tok over og gjennomførte tilslutningen. Dermed har politikerne fjernet siste rest av postmonopolet.

Jo da, jeg vet at avisene kan leses på nett. Like fullt viser undersøkelser at de fleste avislesere foretrekker papirutgaven. Den gang Norge var et relativt fattig land, hadde vi "råd" også til en fullverdig postombæring seks dager i uka og noen steder endog to ganger om dagen. Jeg vil tro at postmengden for 70 år siden var beskjeden med et folketall på om lag 50 prosent av dagens.

Uten nevnte postdirektiv, ville Posten Norge stått for 100 prosent av postdistribusjonen. I dag er det en rekke private firmaer som konkurrerer med posten og dermed bidrar til redusert postmengde for Posten.

At noe av postmengden distribueres av Postens datterselskap Bring, er med på å tilsløre hva Posten står for av distribusjon. Uten opprettelse av Bring, ville også denne delen av distribusjonen blitt kreditert posten.

500 millioner er et tall som figurerer som en ekstra kostnad for full avisdistribusjon fem dager i uka. Et stort beløp? I disse statsbudsjettider er det absolutt relativt. I anstendighetens navn bør de politikere som sitter med ansvar for situasjonen, finne plass på budsjettet.