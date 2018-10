Støtte til Hareide

For å ha vært støttespiller til Siv Jensen og Erna Solberg i fem år har ikke gitt gode resultater på gallupen.

Frps tanker om aktiv dødshjelp strider vel mot KrFs program? Frps liberale alkoholsyn er heller ikke i tråd med KrF. Frp sin harde politikk mot innvandrere og flyktninger er vel også i strid med KrF…

Jeg gir Hareide min fulle støtte nå til å samarbeide med Sp og Ap. Da blir nok familiepolitikken bedret og barnetrygden økes. Det er viktig at de sosiale skiller ikke øker mer i Norge og KrF vil gjøre sitt mot det. KrF får til bedre utenrikspolitikk sammen med disse to partiene.

Øst-Ukraina, Jemen og Syria vil få mer fred pga. deres samarbeid og atomnedrustningen kommer mer i fokus. Går KrF inn med Sp og Ap anbefaler jeg at KrF får utenriksministeren slik at de har mer innflytelse internasjonalt.

Politikken i 2011 med bombing av Libya er en skam! For et meget negativt resultat den bombingen gav. Gaddafi var ikke en god leder, men alternativet ble ikke bedre. Mange ble drept ifølge mine egne kilder fra Libya. Jeg håper at landsmøtet i KrF i Norge støtter Hareide og Sp og Ap!