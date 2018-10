Statsminister Vedum

Eg tok meg den fridomen etter Stortingsvalet i fjor å senda brev til Støre. Eg postla det med adresse Stortinget og fekk melding attende om at brevet var lagt ved evalueringa av valet. No har ein fortsett med to statsminister kandidatar i all debatt.

Men ser ein på kor tyngdepunktet i det politiske landskapet ligg, so er det korkje i Høgre eller AP. Det ligg mellom sentrumspartia. Så dersom Ap ynskjer å koma i regjeringsposisjon, so må dei gje slepp på statsministerposten. Etter mitt skjøn so ligg tyngdepunktet i lommene på Vedum.

No har KrF-leiar Knut Arild Hareide snakka so negativt om politikken til Frp at han må knekka nakken for å gå inn i ei "borgarleg regjering". Dersom han får ein sentrumsmann som regjeringssjef, so skulle alt liggja til rette for å få eit regjeringsskifte. 5 år med same statsministeren er meir enn nok. Då bør ein justera kursen. Alle parti har gått so mykje til høgre no. at det skulle ikkje vera so vanskeleg for Hareide å stå i ro litt litt til. Han ser ut til å ha store vanskar med fylgja alle dei andre i høgredreiinga.

Eg hadde tenkt å skriva dette direkte til Hareide, men lat det skapa debatt. No går ein berre i ring i ein håplaus regjeringsdebatt.