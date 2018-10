Det er utruleg kva folk kan finne på.

No ser eg at regjeringa peikar på eit alternativ for å få ned globale utslepp. Det skal slaktast ned 60.000 kyr i Noreg? Desse stakkarane som produserar metan i båe endar, og alltid har gjort det, er plutseleg blitt store miljøsyndarar.

No såg eg nettupp i NRK at utsleppa var jamne og låge i verden heilt til me blei industrialiserte. Då gjekk utseleppa rett til vers, og sidan har det ikkje snudd. Sei meg : var det ikkje jortardyr før industrien kom?

OK. Me slaktar ned, og importerer kjøt – og vel etter kvart mjølk - frå land som må streve med desse miljøbombene. Dei kan truleg auke talet på krøter.

For utsleppsreduksjon : eit slag i lause lufta.

So var det elbilen. Klimapanelet i dei Sameinte Nasjonane seier at den norske satsinga på elbilar har ingen ting å seia. Panelet seier då ingen ting om det norske sjølvbiletet og den glorien styresmaktene utstyrer seg med. Det tyder då svært mykje for dei, om ikkje akkurat for for miljøet. Utsleppa kjem på andre måtar – andre stader.

Endå eit slag i lause lufta?

Når drivstoff til landbruk og transport blir pålagde himmelhøge avgifter, seier ein at dette er effektivt for å få ned utsleppet. Ein føreset då at til dømes bonden, hittil i stor grad, har bruka traktoren sin til reine lystkøyringa. Og at han kan drive sin matproduksjon med mindre traktorkøyring. At han kan ta på seg snørydding i tronge bygater utan traktor. Med snøskuffe då, vonleg.

Landtransport blir mykje dyrare. Men miljømyndighetene trur verkeleg at størstedelen av slik transport blir burte, dersom berre avgiftene på drivstoff blir auka.

Resultatet er då berre at alt blir dyrare: for bonden, transportnæringa og kundane. Dette blir gjort då alternativa til diesel og bensin er godt som fråverande.

Men somt er freda. Kvifor ikkje sjå på all lystreiser med fly? Flytrafikken får berre auke. Går utsleppa ned av det? Regulering av internasjonal luftfart kunne gjeva gevinst.

Elles blir mykje av det norske styresmakter puslar med, nytteslause slag i lufta, utan effekt på globalt utslepp.