Skogens utskjelte klimahelter

De samme organisasjonene er dypt skuffet over manglende satsing på klima i årets statsbudsjett. De synes å overse helt den betydning denne granskogen har for klima og mulighet for grønn verdiskaping.

Gran på Vestlandet og i Nord-Norge tar opp og binder i dag omtrent tre ganger så mye CO2 som alternativene, nemlig løv- eller furuskog. Det er plantet drøyt 2,5 millioner dekar norsk gran i disse landsdelene. Denne skogen tar opp mer enn tre millioner tonn CO2 pr. år. Det tilsvarer mer enn halvparten av de årlige utslippene fra personbiltrafikken i hele Norge.

Lauv- og furuskogen her gir beskjedne muligheter for å drive et lønnsomt skogbruk. Til tross for at granskogen bare utgjør drøyt 10 prosent av skogarealet, står den for over 30 prosent av kubikkmassen og nær 90 prosent av hogsten. Uten plantet granskog hadde det ikke vært grunnlag for å drive og utvikle skogbruket i disse delene av landet.

Naturvernorganisasjonenes hovedargument i granutrydningsretorikken, er påstanden om at den utgjør en trussel for tap av biologisk mangfold. Men undersøkelser viser at mangfoldet for mange artsgrupper faktisk vil øke i skoglandskapet. Dette fordi grana i likhet med andre treslag som har funnet veien over fjellet, får med seg sine «følgearter», samtidig som artene i lauv og furuskogen fremdeles finner sin plass.

I løpet av de 2000 årene som har gått siden grana igjen kom til Norge, har den rukket å komme seg til alle landets fylker på egen hånd. Det er ubestridt at skogbruket har hjulpet grana å etablere seg i områder langs kysten hvor det ville tatt den lang tid å nå naturlig. Skal skogbruket lykkes med å ta vare på og utvikle næringen knyttet til grana i regionen må derfor hensyn til produksjon av tømmer avveies mot hensyn til bl.a. naturmangfold, friluftsliv og landskapsestetikk.

Myndighetene har utredet og konkludert med at vi innen miljøforsvarlige rammer kan og bør plante mer gran i regionen. Pøbelgran-kampanjen intensiveres i en tid hvor politikere og myndigheter skal gjøre handling ut av ord og ta viktige valg for skogen, klima og verdiskaping. Kampanjen endrer ikke faktagrunnlaget, men den kan i verste fall påvirke viljen til å gjennomføre nødvendige tiltak.

Grana på Vestlandet og i Nord-Norge ble plantet når «landet skulle bygges» etter krigen. I den tiden det har tatt granressursene å vokse seg store, har grana havnet i skyggen av et oljesmurt kystnæringsliv. Med klimautfordringen står vi igjen ovenfor en formidabel omstilling, hvor etablerte strukturer må brytes ned og erstattes med nye og fornybare.

Det må bygges kompetanse og utvikles produkter basert på grønne verdikjeder. Men vi må også ha nok fornybart råstoff. Mange av løsningene finnes allerede i dag og noen vokser på trær. Grana som vokser i liene langs kysten vil gi oss byggematerialer til å erstatte energiintensive materialer som stål og betong og restene kan med dagens teknologi bl.a. bli til proteinrikt fiskefôr som erstatning for langtransportert og klimabelastende soyafôr.

Tiden er inne for en kunnskapsbasert utvikling av skogbruket i Vest og i Nord og ikke en følelsesstyrt og mytebasert avvikling.