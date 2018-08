Skog mot kol er tapt slag

Det fortel Heidi Finstad, leiar i Verdikjeden Skog og Tre 30. juli, og det er sikkert rett. Spørsmålet er då: Kvar trur klimapanelet dei kan finne denne skogen?

200 prosent auke inneber å hogge tre gonger så mykje som i dag på jorda. Også 50 prosent opp er enormt i ei verd som har svært lite tre igjen på dei areala som var skogdekte før mennesket for alvor tok seg til rette. Mellom 30 grader sør og 50 grader nord har store delar av landareala eit tørt klima – og liten tilvekst. Det som ikkje er ørken, er i stor grad dyrka eller beitemark. Unnataket er dei tropiske regnskogane, som har minka raskt lenge. Sør for 30 grader har jorda lite landareal før Antarktis. Sør for 50 grader nord har Asia, Europa og Amerika lite skog igjen. Nord for 50 grader, i Canada og Russland, har vi den boreale (nordlege) barskogen. Med dobla hogst eller meir vil levetida bli kort.

For å illustrere situasjonen i mindre skala: I Yorkshire i England brende Drax Power Station 13,2 millionar tonn trepellets i 2016. Dei leverer elektrisitet. Men ikkje meir enn 0,7 prosent av det samla energiforbruket i Storbritannia. Drax brenner årleg 120 prosent av skogshogsten i England og Skottland. Den går stort sett til andre føremål, så pellets til Drax kjem i det vesentlege frå USA og Canada. Opplysningane er frå Miljøorganisasjonen Biofuelwatch.

Heidi Finstad refererer at vi her i landet kan auke hogsten frå 12,5 til 15 millionar kubikkmeter. Dette er 20 prosent opp, ikkje 51 eller 200. Og, skriv ho, Noreg er eit av dei landa i Europa som kan auke hogsten mest. Om vi litt romsleg seier at det ekstra uttaket er to millionar tonn, og at dette vart til elektrisitet eller biobrensel, ville det med enkel rekning dreie seg om rundt 12 TWh, vel 11 prosent av vindkraft i Tyskland. Og vindkraft leverer mindre enn tre prosent av energiforbruket i Tyskland.