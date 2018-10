Ser ikke Mæland forskjellen?

Hun trapper opp innsatsen for å få flere kommunesammenslåinger. «Antall unge stuper, mens antall eldre øker. Det kan ikke kommuner under 5000 innbyggere stoppe, og derfor må de sammenslås» «, mener hun i Nationen 16. juli. Hun mener mindre kommuner mangler planleggingskompetanse og evne til å drive næringsutvikling.

Mange kommuner satser på interkommunalt samarbeid fremfor sammenslåing, innvender journalisten. Så kommer denne salven fra ministeren:

– De kan samarbeide om barnevern, legevakt og brannfolk, men ikke om rådhus og rådmann. Hva slags tull er det, spør hun.

Har Monica Mæland virkelig ikke reflektert over de grunnleggende forskjeller på samarbeid og sammenslåing? Skal man ha felles rådhus og felles rådmann, betyr jo det normalt sammenslåing.

Hun har åpenbart sett verdien av stordriftsfordeler, men har hun forstått verdien av smådriftsfordeler og trusselen om mulige stordriftsulemper? Hun har åpenbart sett at kommunesammenslåinger betyr sentralisert makt og lokalisering, men ser hun ikke noen ulemper ved det?

Det er ikke minst dette som gjør at mange folk i mindre kommuner velger å leve med smådriftsulemper og heller motvirke disse ved samarbeid.

Uansett om det gjelder kommuner eller private bedrifter så er stordriftsfordelene åpenbare. De er økonomiske, og det går an å regne på dem. Når Monica Mæland antyder at 5000 innbyggere er nok for å skape en bærekraftig kommune, så tar hun ikke nok i. En kommune med 50.000-100.000 innbyggere er antakelig nødvendig for å oppnå en optimal økonomisk og kompetanseselvstendig kommune, men det vet Monica Meland ikke er mulig i vårt langstrakte og tynt befolkede land.

Smådriftsfordelene er sosiale, som nærhet, trygghet og kontroll. Smådriftsulempene er mangel på finansiell og markedsmessig styrke, og primært mangel på kompetanse for å løse de mest profesjonskrevende og spesialiserte oppgavene.

Når mange mindre bedrifter ikke ønsker sammenslåing for å bli store, velger de organisk vekst og samarbeid – for å motvirke smådriftsulempene, men for å beholde smådriftsfordelene. Et av de beste eksemplene på dette er alle de små sparebankene vi har i landet (over 100). De har valgt å samarbeide i Eika-alliansen, og får derved dekket de oppgavene som krever store investeringer og spesialkompetanse. Men bankene har fortsatt nærhet til kundene. Både lønnsomhet og kundetilfredsstillelse ligger gjerne foran de store bankene.

Jeg sier ikke at samarbeid mellom kommuner alltid er lett, men når man ser at alternativet er sammenslåing, burde flere anstrenge seg for å få til samarbeidsordninger som bidrar til en fornuftig balanse mellom stordrifts- og smådriftsfordeler.

Monica Mæland forstår nok forskjellen på samarbeid og sammenslåing, men hun har kanskje aldri sett smådriftfordelene på nært hold når hun har hatt hele sin karriere i en storby som Bergen? Jeg har i alle fall aldri hørt hun har snakket om smådriftsfordeler.

Jeg er for reformer, men nå må vi få en desentraliserings-, samarbeids- og smådriftsreform. Den kommer nok ikke fra den sittende regjeringen.