Sauekjøt og anna kjøt

Eg registrerer at det er tale om overproduksjon av sauekjøt og dårlege prisar på dette flotte produktet.

Det rette er vel at det er overproduksjon av kjøt. Det vil seie at norske bønder produserer meir kjøt enn marknaden tek imot.

Når eg er innom butikken så ser eg at det er mange flotte kjøtprodukt laga av kylling, svin og storfe. Men kvar er sauekjøtet?

Det er her det er noko riv ruskande gale. Sauekjøt som vert produsert på norske ressursar som utmarksbeite og fjellbeite er ikkje å finna i mange butikkar. Samtidig bognar det av kylling og svin, som i hovudsak er produsert på kraftfôr. Eit kraftfôr som delvis er produsert på den beste matjorda me har i Norge og delvis på importert korn.

Førre veke var eg på eit møte i Bergen der me fekk ei orientering om mellom anna marknadssituasjonen. Det vart oppmoda om at sauebøndene reduserte sin produksjon for å oppnå marknadsbalanse og dermed betre pris. Kvifor var ikkje oppmodinga at kylling- og svineprodusentane reduserer sin produksjon?

Kvifor er Nortura så oppteken av å selja svin og kylling produkt medan sauebøndene vert oppmoda til å redusera sin produksjon?