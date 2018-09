Sau som revemat

Det må være forferdelig for sauebøndene å se at det man har slitt for, flotte dyr, verdifull og god menneskemat, blir til minkfor. Det gir sauekjøtt et mindreverdstempel, og pelsdyrnæringa en etterlengtet, men i mine øyne ufortjent legitimitet.

I fjor fikk man kritikk for å ha solgt kjøtt til Afganistan, og nå går altså heller kjøttet til minkfor. Hvorfor oppstår dette? Tørken har betydning i år, selvsagt, men hovedårsaken må ligge i omsetningsleddet, og kanskje i politisk styrt overproduksjon?

Det virker ikke som Nortura gjør jobben sin. Fårekjøtt er ofte ikke å se i butikkene, og hvis det finnes, er utvalget dårlig. Det virker ikke som Nortura og butikkene satser på fårekjøtt i det hele tatt. Unntakene er fårikålkjøtt en kort periode på høsten, og lammelår til påske.

Sauenæringa har nok av motstandere. Noen miljøpolitikere vil boikotte sauekjøtt pga ulvesaken, og stadig er det noen som mener sau er dårlig for CO2 og miljøregnskapet. Hvor er næringas representanter i denne debatten? Som fagmann i kommunikasjon, og med stor sympati for sauehold, er det deprimerende å se hvor dårlig sauenæringa blir behandla, både av "fiender og venner".