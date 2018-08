Sats på yrkesfagene!

I disse dager starter tusenvis av ungdom på yrkesfag her i landet. Det er helt fantastisk! Vi trenger mange dyktige fagfolk i Norge. Vi trenger helsefagarbeidere til de eldre, barnehageansatte til de yngre, elektrikere til de elektriske systemene og rørleggere til rørsystemene. Og enda har jeg ikke nevnt halvparten av yrkesgruppene samfunnet har stor bruk for i dag, og vil ha enda større bruk for i fremtiden.

Når vi vet hvor viktig yrkesfagelevenes kompetanse er og blir, må vi som samfunn legge til rette for at opplæringen blir best mulig. Utstyret som brukes i utdanningen må være like moderne som det man bruker i arbeidslivet. Det er ikke alltid tilfelle i dag. Yrkesfagelevene må få opplæringen med oppdatert utstyr, slik at overgangen til arbeidslivet blir best mulig. Dette er noe politikerne må jobbe for og prioritere. Det koster penger med nytt utstyr, men verdien av gode fagarbeidere er langt mer verdifull.

Vi må også gjøre det lettere å få lærlingplass. Altfor mange elever med fullført videregående skole står uten lærlingplass, og får dermed ikke fullført utdannelsen sin. Mange tar på seg lite relevante jobber, og mange begynner på påbygg som et «venteår» mens de søker på lærlingplass. Det er vel og bra at ungdommen finner på andre nyttige ting å gjøre, men det beste er naturligvis om flest mulig får fullført sin yrkesfaglige utdanning, og oppnår sitt fagbrev.

Jeg mener at vi som politikere har et ansvar for å bedre situasjonen. Vi må legge til rette for at flest mulig bedrifter ansetter lærlinger. Vi bør øke tilskuddet til bedrifter som ansetter lærlinger. Vi bør fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger, slik at de blir billigere for den aktuelle bedrifter. Så bør kommunen og fylket sette krav om lærlingandel i offentlige anbud, slik at man sikrer kontinuerlig utdanning av fagarbeidere, samtidig som offentlige prosjekter gjennomføres.

Samfunnet trenger yrkesfagelevene som aldri før. Nå er det vår oppgave som politikere å sørge for en oppdatert utstyrspark og at alle elever får fullført sin yrkesutdanning. Prinsippet om lik rett til utdanning må gjelde også for yrkesfagelever.