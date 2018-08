Samarbeid løser klimaproblemene

Ungdom mot EU og Natur og Ungdom gikk sammen i en kronikk 20. august for å overbevise Grønn Ungdom om at et norsk EU-medlemskap ikke vil løse miljøproblemene. Det er mye man kan kritisere EU for, men miljø er ikke en av dem.

Klimautfordringene man ser i dag er først og fremst globale. Det hjelper ikke om Norge kutter egne klimautslipp hvis andre europeiske land fortsetter å fyre opp husene sine med kullkraft. Enten man bor i Irland eller Norge er klima en felles utfordring, da må man også jobbe sammen for å løse den utfordringen.

EU bygger ikke bare på frihandel og økonomisk vekst, som Ungdom mot EU og Natur og Ungdom feilaktig hevder. I dag handler EU like mye om muligheter for å ta utdannelsen sin i andre land, støtte til landbruk, arbeidstakerrettigheter og nettopp miljø. Mye av EUs miljøregelverk er minimumskrav som tillater at medlemslandene har strengere standarder.

For eksempel kan et medlemsland kutte mer enn EUs overordnede klimamål, men ikke mindre. At politikerne i Norge velger å ikke ha strengere regelverk enn EU er Norges problem, ikke EUs. Det er vår felles oppgave å si ifra til norske politikere når vi mener de ikke går langt nok. Vi kan ikke stå tafatte på sidelinjen og skylde på EU hvis vi mener at våre egne politikere svikter.

Ungdom mot EU og Natur og Ungdom har rett i en ting. Det er ikke EU i seg selv som er løsningen på klimakrisen. Men at EU tilrettelegger for samarbeid mellom europeiske land er helt avgjørende for å løse klimakrisen. At Ungdom mot EU er imot dette, er ikke noe nytt. Derimot synes jeg det er svært merkelig at Natur og Ungdom som en seriøs miljøorganisasjon går så hardt ut mot europeiske land som beviselig gjør mye på miljøfronten. Både EU-land og Norge kan selvfølgelig gjøre mer. Men ett sted må man begynne.

I kronikken hevdes det at EU-medlemskap er en trussel mot norsk landbruk. Det er feil. EU-landet Sverige har sentralisert jordbruket. Samtidig har EU-landet Finland satset mer på jordbruket sitt. EU bør hverken få skylden eller æren for dette. Det er nasjonale politikere som bestemmer over sentraliseringen. Sverige har valgt en vei, Finland har valgt en annen vei.

Norske politikere vet at det er viktig å prioritere norsk landbruk, et EU-medlemskap vil ikke forandre det. Å si noe annet er å komme med utdatert skremselspropaganda. Det er også viktig å huske at norsk landbruk har potensial til å være et eksportlandbruk og at norske forbrukere er en svært kjøpesterk gruppe som ønsker norske varer.

Det er viktig at Norge har et tett samarbeid med EU-landene om klima. Det er viktig at vi ikke står utenfor når klimaløsningene for fremtidens Europa diskuteres. Og det er viktig at vi hjelper de landene som er best på klima i EU, som Danmark, Sverige og Storbritannia, til å få med seg de andre landene på enda mer ambisiøs klimapolitikk.

Det er ikke «ironisk», slik kronikkforfatterne påstår, at politikere fra Storbritannia er noen av de som gjør mest for klima i EU. Det er trist at ikke flere lands politikere vil være enda bedre. Enda tristere er det at Ungdom mot EU og Natur og Ungdom lukker øynene og ikke ser hvor viktig europeisk samarbeid er for å løse noen av de viktigste utfordringene vi har i vår tid.

Jeg håper Grønn Ungdom vil være på lag med fremtiden og kjempe for et Europa som gjennom forpliktende samarbeid løser klimakrisen.