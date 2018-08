Samarbeid gir styrke

I Nationen for 30. juli kommer stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp) med et tilsvar til mitt tidligere innlegg om viktigheten av nordisk samarbeid.

Jeg ser her at Bjørnstad har moderert sin kritikk mot det nordiske samarbeidet en del i forhold til sitt første innlegg. Håper at jeg med mitt innlegg kan ha bidratt til at han har tenkt mer over sine påstander. Nå er han jo faktisk enig i at dette samarbeidet har gitt innbyggerne i Norden noen viktige fordeler, men han har en merkelig oppfatning av at dette hører fortiden til. Det kan synes som om Bjørnstad bare vil ha nordisk samarbeid når det tjener oss best. Slikt internasjonalt samarbeid er en kontinuerlig prosess som må vedlikeholdes gjennom god dialog og vilje.

Bjørnstad synes å mene at Nordisk Råd ikke har sett på sin egen drift siden opprettelsen i 1952. Dette er selvfølgelig ikke riktig. Jeg var selv medlem av rådet da det i 2011 ble gjennomført en omfattende prosess for å modernisere og effektivisere det nordiske samarbeidet. I denne sammenheng ble det også lagt stor vekt åpenhet for å involvere de nordiske innbyggerne på en god måte.

Annonse

Bjørnstad sier også at kreativiteten i Nordisk Råd har stoppet opp. I denne sammenheng nevner han noen løsrevne enkeltsaker som han synes går for sent. I denne sammenheng glemmer han helheten og de globale sakene som berører Norden. Her har Nordisk Råd vært sterkt engasjert.

Som nordiske land er vi selvfølgelig opptatt av våre nærområder, men også av spørsmål knyttet til de globale utfordringer, som klima, fattigdom, sult, menneskerettigheter osv. Dette opptar oss fordi vi ønsker å ha fokus også utover Norden. Også i denne sammenheng er det nordiske samarbeidet unikt fordi vi i fellesskap tar tak i saker som også gjelder mennesker utenfor de nordiske land.

Bjørnstad er svært opptatt av kostnadene ved det nordiske samarbeidet. Han spør i denne sammenheng: «tar du regninga Bendiks?». Mener virkelig Bjørnstad at det nordiske samarbeidet skal privatiseres og at enkeltpersoner skal ta regninga? Jeg er selvfølgelig ikke mot å begrense kostnader, men som skattebetaler vil jeg mye heller bruke penger på utvikling, samarbeid og dialog enn på konflikter. Det er det denne saken dreier seg om.

Jeg vil så sterkt jeg kan henstille til alle om å ikke sette det nordiske samarbeidet i spill.