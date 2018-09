Ros til COOP i buregg-saken

Hva skal man tenke om den buregg-saka som pågår for tiden? Radikale og pågående dyrevernere aksjonerer på en urettmessig måte mot buregg-bønder, uten at det finnes dokumentasjon for hvor hønene har det best, enten frittgående i store flokker eller noen få i innredede miljøbur. Organisasjoner og bedrifter lar seg presse i knestående i tur og orden. Det er da jeg takker og gir ros til ledelsen i COOP som har bevissthet og handlekraft til å ta opp kampen mot dette urettferdige presset fra dyrevernerne.

Til forbrukerne vil jeg si at dere kan trygt kjøpe buregg hos COOP. Eggproduksjonen som foregår i Norge er like trygg og god, enten den foregår med frittgående dyr eller med innredede miljøbur, og dyrevelferden er ikke dokumentert verre ved den ene eller den andre drivemåten. Begge drivemåter er lovlige.

Her på gården har vi drevet eggproduksjon fra 1955, og vi har drevet både med frittgående dyr og med miljøbur. Vår klare erfaring har vært at store frittgående flokker skaper mer kannibalisme og mer dødelighet enn miljøbur, og i tillegg større smittefare.

Annonse

Hønene har det bra i sine avdelte miljøbur. Jeg vil understreke at dyrevelferd har vært sterkt vektlagt her på gården.

Når dette er realitetene, så er det forkastelig å belaste bøndene med store utgifter på ca 2 mill kr pr bruk for å ominnrede til frittgående drift, og dermed forkaste miljøburene som de i 2012 ifølge nye regler måtte sette inn til stor kostnad.

Det er viktig med dyrevelferd, men det er også viktig at vi i rettferdighetens navn ivaretar bondens velferd. Det er forferdelig å lese i media at unge, aktive eggprodusenter må avslutte eggproduksjonen på grunn av for store økonomiske belastninger ved skifte av innredning. Kanskje kunne vi tenke litt på dem som skaffer oss trygge ,gode egg og annen mat.

Tilslutt vil jeg gi honnør og ros til COOP for vilje og handlekraft til å stå på i denne saka. Det hadde vært bra om mange flere gjorde det!