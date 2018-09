Robust matproduksjon = landbruk over hele landet

For landbruket har vekstsesongen 2018 vært svært krevende. Årsaken er langvarig tørt og varmt vær. Det er lave avlinger av nær sagt alle vekstslag i store deler av landet. For veldig mange bønder vil det som har skjedd med årets avlinger, få store økonomiske konsekvenser. Ikke bare i år, men og i flere år framover, blant annet for de som har sett seg nødt til å slakte ut deler av besetningen sin. Heldigvis har vi i Norge erstatningsordninger for avlingsskade og avlingstap som er bedre enn i mange andre land.

Annonse

Samtidig mener Telemark Bondelag at det er behov for å forbedre dagens erstatningsordninger på flere områder. Blant annet bør taket for samlet utbetaling heves betraktelig. Rett og slett fordi mange har stor produksjon, og ditto store tap som følge av tørken. Mange har og pådratt seg store kostnader til blant annet vanning. For grønnsaker bør det og skje en oppsplitting i flere vekstgrupper. Slik erstatningsordningen nå er innrettet for grøntsektoren, slår dette negativt ut for mange.

Så er det heldigvis slik, at det og er store områder i landet hvor vekstsesongen har vært normal eller tilnærmet normal. Det har stor betydning for landets evne til selvforsyning, og den situasjonen vi nå opplever viser klart viktigheten av at vi har en matproduksjon basert på ulike typer gardsbruk over hele landet. Landets spredte matproduksjon basert på mindre, mellomstore og store bruk, er et resultat av en villet politikk over lang tid.

Årets vekstsesong bør være en vekker for mange, ikke minst for politikere og sentrale myndigheter. Matproduksjon, matsikkerhet, kornlager og det å kunne forsørge sitt eget land med mat, er ei viktig oppgave! Telemark Bondelag håper at det landet har opplevd sommeren 2018, med sterk tørke og sviktende matproduksjon i store deler av Nord-Europa, vil virke mobiliserende for gode politiske løsninger, hvor målet er videre utvikling av et mangfold av gardsbruk over hele vårt langstrakte land.