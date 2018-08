Regjeringa asfalterer matjord

I et innlegg til Nationen forsikrer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at jordvern er en prioritert sak for regjeringa og en viktig forutsetning når ny infrastruktur planlegges. Han skriver også at regjeringa allerede i fjor oppnådde Stortingets mål om å maks omdisponere 4000 dekar matjord hvert år innen 2020. Hvorfor virker ikke statsrådens godord særlig beroligende?

For det første er ikke vern av matjord, som tross alt er selve livsgrunnlaget vårt, det viktigste premisset når lokalisering av ny vei eller bane skal besluttes. Erfaringene viser tvert imot at når matjord skal prissettes opp mot andre verdier, så taper matjorda. Selv de beste matjordarealene med høyest verdi kommer til kort når endelig trase skal besluttes. Planene og utredningene fra jernbaneplanene Drammen – Hokksund er gode eksempler. Bondelaget kan heller ikke se at jordvern er definert som et målekriterium når ulike alternativer skal avveies og alternative traseer skal prioriteres.

Annonse

For det andre mener jeg samferdselsministerens skryt over av at regjeringa allerede i 2017 innfridde Stortingets jordvernmål er på kanten overmodig fra en statsråd som står ansvarlig for nasjonale veiprosjekter som framover vil sluke tusenvis av dekar med matjord i Norge. De nasjonale infrastrukturprosjektene teller heller ikke med i statistikken for omdisponert matjord før veien er hundre prosent ferdigstilt. Matjord som beslaglegges som følge av avkjøringer og knutepunkter langs veien vil også komme inn i jordvernstatistikken stykkvis og delt i etterkant. En metodikk som utvilsomt ganger jordvernstatistikken her og nå, men som gir et misvisende bilde av situasjonen for matjorda vår.

Jeg vil derfor utfordre samferdselsministeren til å svare på om han kan garantere at Stortingets mål om maks omdisponering av 4000 dekar matjord hvert år innen 2020 vil bli innfridd?