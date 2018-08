Regjering og Storting må lytte til folket

87 prosent av folket i Finnmark er imot sammenslåing med Troms. Jeg forstår det godt med tanke på de enorme avstandene Tromsø-Kirkenes. Måtte Stortinget høre etter på hva folk sier! La Finnmark være eget fylke.

Det samme gjelder Østfold, Akershus og Buskerud, som skal bli til storfylket "Viken". Folk der har liten forståelse for at de skal bli et svært stort fylke. Det er vanskeligere å påvirke beslutninger med stor avstand til fylkespolitikerne, kultur, skole og samferdsel.

Folks beste er ikke med i reformer Staten står for nå. Jeg håper saken tas opp i Stortinget i høst, og at KrF snur og lar Finnmark være eget fylke. Jeg har besøkt land der parlamentet ikke lytter til den jevne borger, noe som skaper større uro.

Å presse nye reformer på folk i Norge er bare dumt. Fylkene vi har nå fungere bra som de er! Må KrF vise igjen på Stortinget i høst- la nærdemokratiet og folkets røst bli hørt.