Reformen som forsvant

Tvangssammenslåing av fylker ble begrunnet med at nye og større fylker skulle få en rekke nye oppgaver. Sånn blir det ikke, viser stortingsmeldingen som ble lagt fram fredag 19. oktober.

Regjeringen følger ikke opp forslaget fra sitt eget ekspertutvalg som foreslo at 4.760 statlige årsverk og budsjettmidler på 23,5 mrd. kroner skulle overføres fra staten til fylkeskommunene.

Forslagene som gjenstår er nedslående lesning for alle som trodde på regjeringens budskap om mindre statsstyring og mer lokaldemokrati. KS har beregnet omfanget av nye oppgaver til 100 nye arbeidsplasser og 200 mill. kroner. Det var etter at avtalen mellom regjeringen og KrF ble lagt fram i slutten av september. Lite har endret seg i forslagene som nå er lagt fram i stortingsmeldingen om nye oppgaver til fylkeskommunene.

Jeg forstår godt at fylkene og Kommunenes Sentralforbund er skuffet. Det er vi i Senterpartiet også. Vi har lagt fram en rekke forslag til oppgaveoverføring fra direktorater og statsforvaltning til fylkeskommunene.

Senterpartiet mener nye oppgaver kan løses uten å slå sammen fylker. Forslagene som vi vedtok på vårt landsstyre i 2016 og som senere er fremmet i Stortinget under behandlingen av Meld. St. 22 om regionreformen, er stort sett sammenfallende med forslagene fra regjeringens ekspertutvalg. Det vet kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Likevel påstår hun i sine pressekonferanse hvor oppgavemeldingen ble lagt fram at Senterpartiet ikke vil overføre en eneste oppgave. Det er usant og frekt av statsråden å påstå dette.

Blant forslagene til endringer som regjeringen ikke følger opp, er overføring av Bufetat til fylkeskommunene. Det er kommunene som har primæransvaret for barnevernet, mens Bufetat har ansvaret for barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og spesialiserte hjelpetiltak i hjemmet. Både ekspertutvalget og vi mener barnevernet vil tjene på et nærmere samarbeid mellom kommune og fylkeskommune. Staten ved Bufdir og fylkesmennene skal fortsatt har ansvaret for kontroll og tilsyn.

Et annet forslag som ikke følges opp, er forslaget om overføring av arbeidet med å tilrettelegge bosetting og integrering av flyktninger fra det statlige direktoratet IMDI til fylkeskommunene. Også dette er et område hvor kommunene har gjennomføringsansvaret og hvor det er naturlig å utvikle samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunene. Dette følges delvis opp i regjeringens forslag, men de vil videreføre IMDI som direktorat. Resultatet blir økt byråkrati og mer ansvarspulverisering.

Fylkeskommunene skal styrkes som næringspolitiske aktør ved å få større ansvar for nærings- og distriktspolitikken, sier regjeringen. Det høres bra ut sett fra Senterpartiets ståsted. Problemet er samtidig som regjeringen sier de vil overfører ansvar, trekker de tilbake de økonomiske virkemidlene.

Fra regjeringen tiltrådte i 2013 til i 2018, er bevilgningene til distrikts- og regionalpolitikken kuttet med 50 prosent. 1,4 mrd. kroner er forsvunnet fra statens innsats for næringslivet i distriktene. Budsjettforslaget for 2019 fortsetter på samme vis gjennom nye kutt på 223 mill. kroner.

Jeg er redd vi ser en rød tråd i regjeringens oppgavemelding. På samme måte som på i nærings- og distriktspolitikken, ser vi at de oppgavene regjeringen overfører, følges opp med kutt i rammene som skal finansiere oppgaveløsningen.

Tiltakene skal finansieres innenfor fylkeskommunens egne inntektsrammer, sier regjeringen, for så å kutte i de samme inntektsrammene. I

budsjettet for 2019 reduseres fylkeskommunenes frie inntekter. Innenfor redusert ramme skal fylkene dekke økte pensjons- og rentekostnader.

Fylkeskommunenes inntekter er fullt ut basert på overføringer gjennom statsbudsjettet. Frihet til å kutte er altså regjeringens tilbud til de nye og tvangssammenslåtte fylkeskommunene.