Prioriter leirskulen

Da det øyremerka statlege tilskotet som kommunane fekk til å sende grunnskuleelevane på leirskuleopphald diverre opphyrde i 2002, har stadig fleire kommunar nedprioritert dette viktige tiltaket for barna., Mange grunnskular erstattar dette ved å ta ungdomsskuleelevane på ulike typer faglege dagsutflukter eller med tilbod om uteskule på barnesteget. Vel og bra, men ikkje det same som nokre dagar eller helst ei veke saman på leirskule eller naturskule.

Derfor stor takk til Anne Tingelstad Wøien (Sp), Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Jenny Klinge (Sp)som i si tid fremja eit representantframlegg om å lovfeste elevane sin rett til leirskuleopphald i løpet av grunnskulen. Det var beklageleg at ikkje også representantar frå parti som Ap og MDG hengde seg på framlegget. Ein måtte i det minste ha tiltru til at desse partia, saman med Høgre, som hadde kunnskapsministeren, støtta framlegget. Men den gang ei, da framlegget kom frå representantar i opposisjonen.

Men nåverande kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) er forståeleg nok oppteken av å få bort mobbinga i skulen. Da burde han også framsnakke førebyggjande tiltak mot dette, t.d. den positive og annleise sosialiseringsprosessen som går føre seg i elevflokken under leirskuleopphaldet, og som kan vera ein av mange andre vegar mot mindre mobbing i skulen.

Fyrst nå, etter at Venstre kom med i regjeringa, fekk partiet gjennomslag i Jeløyerklæringa for at leirskuleopphald skal bli lovfesta som ein del av undervisningsplanane ved alle grunnskular i alle landets kommunar. Det er positivt at både kulturminister Trine Skei Grande (V) og Sanner fyrst nå framsnakkar natur- og leirskulane si viktige oppgåve i dagens naturfjerne samfunn, der kunnskaps- og kontaktløysa til naturen stadig har blitt større.