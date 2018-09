Om Nortura, kjøtt og helse

Kjøtt har av mange gode grunner en naturlig plass i et variert kosthold for de fleste av oss, men ingen skal spise mer enn de har godt av. Myndighetenes kostholdsråd er en rettesnor i så måte. Rådene sier inntil 500 gram rødt kjøtt per uke. Det tilsvarer to til tre middager og litt kjøttpålegg.

Det vi oppfordrer til er at de dagene folk planlegger kjøtt til middag eller på brødskiva, så velger de norsk kjøtt fremfor import. Det er gode grunner til det; dyrehelse, antibiotikabruk, klimaavtrykk, og ikke minst; da bidrar vi til norsk verdiskaping og støtter den norske bonden.

Så mener vi selvsagt også at det er gode grunner til å velge Norturas produkter fremfor andres. Hvorfor det? Jo, blant annet fordi vi har "samfunnskontrakt" som sier at hvis vi får forbrukerens tillit på at vi jobber målrettet og ambisiøst med dyrehelse, folkehelse, klima, dyrevelferd, matsvinn, arbeidsforhold og verdiskaping for Norge – så lover vi Norge masse matglede tilbake.

Kalchenko var faktisk selv til stede på vår rundebordssamtale i fjor høst om folkehelse, der vår konsernsjef fortalte om alt dette. Og det kan alle lese i vår samfunnsrapport.

Så nei. Vi oppfordrer ingen til å spise for mye av noe. Vi mener derimot at folk bør velge sin kjøttmat med omhu.