Ola tok feil, tar andre feil også?

I Nationen 27. september er førstesideoppslaget at fagdirektør Ola Nafstad i Animalia tok feil. Animalia, med eksperter innen veterinærmedisin, mente penicillinbruken ville øke 150 ganger dersom narasin i fjørfekjøttproduksjonen ble utfaset.

Nå viser fasiten at utfasingen skjedde uten at man fikk økt antibiotikabruk. Det var næringen selv som vedtok å fase ut narasin til tross for advarslene fra veterinærene.

Annonse

Mon tro om ekspertene tar feil på andre områder også. I flere år har 15-17 prosent av melkekubesetningene ikke rapportert inn behandling mot jurbetennelse.

I følge Tines statistikksamling fra Ku- og Geitekontrollen er andelen i 2017 økt til hele 26 prosent. Jeg vil tro at det er like vanlig med jurbetennelse i disse besetningene som i de fleste andre.

Kanskje er ikke antibiotika nødvendig ved de fleste tilfeller av jurbetennelse hos kyr heller. Det kunne vært interessant å vite hvordan jurbetennelse blir behandlet i disse besetningene.

Andelen besetninger som ikke rapporterer behandling mot jurbetennelse er jo imponerende høy.