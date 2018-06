Odvar Nordli og jordvernet

Hamar Arbeiderblads leder 1. juni, "Vernesymbolet (Tokstad/ Gyrud)", tar opp litt av historien om kampen for et ansvarlig jordvern i Hamar-regionen. Den politiske kamp for økt vern om landets beste kornjord økte i betydelig styrke da Østlandskomiteen kom med sin innstilling i 1969.

Den var i sitt innhold sterkt sentraliserende. Motreaksjonen kom da Hedmark Arbeiderparti i 1970/71 kom med årsmøtevedtak og planen om «Nord-og østvendt vekst» for Hedmark. Odvar Nordli var da leder i Hedmark Arbeiderparti. Det var hans fortjeneste at jordvernet ble satt sterkt under lupen, og han fulgte senere opp i rollen som statsminister.

Annonse

Han hadde en miljøvernminister i Gro som var handlekraftig. Hun var i 1978 i våre områder og hadde viktige møter om jordvern. Både separat med ordførerne men også store folkemøter. Formann i Statens Naturvernråd, Olav Gjærevoll, fulgte Gro på hennes møteturne.

Jernring rundt Hamar og seinere SMAT-plan for jordvern kom på plass. Den har hjulpet en del, men har gått mer og mer i oppløsning. Nå trengs det at riksmyndighetene griper mer aktivt inn med plan og penger for alternative langsiktige løsninger i landets beste kornområder.