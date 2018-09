Norturas vrengebilde av bærekraft og etikk

I Nationen 29. august påtar konsernsjef Arne Kristian Kolberg i Nortura seg en opphøyd samfunnsrolle på vegne av «et verdibasert selskap som tar samfunnsansvar»».

Her belærer han forbrukerne og andre mindre ansvarlig bedrifter om bærekraft, etikk og god ressursbruk:

• Vi må vise hva som bor i oss ved å spise opp det vi har før vi kjøper mer,

• Alle må ta et tak og spise noen ekstra måltid med storfekjøtt slik at Nortura får tømt lageret, og:

• Vi må opplæres i å spise mer fryst kjøtt, og ikke bare spise de gode bitene.

Slike råd om ressursbruk og etikk kommer fra et selskap som i kraft av sin rolle som mislykket markedsregulator:

• Serverer ferskt sauekjøtt, produserte med ressurser verdt over 200 kr per kilo, til mink og rev,

• Nylig har dumpet sauekjøtt i Afghanistan,

• Notorisk sliter med underskudd eller overskudd av ulike stykningsdeler av kjøtt som forringes på lager, og:

• Ikke klarer å utvikle produkter som forbrukerne verdsetter.

Store ressurser går med til å produsere varer som forbrukerne enten ikke vil ha eller ikke får tilgang til. Når Kolberg da belærer allmennheten om bærekraft og etikk, faller det til stengrunn.

Den ovenfra og ned styrte markedsreguleringen i jordbruket har overlevd seg selv. Å styre mot en fastsatt pris gjennom administrative tiltak som eksport, destruksjon, lagring, prisnedskrivning, førtidsslakting og formaninger, skaper ikke god ressursbruk, og er således verken bærekraftig eller etisk.

Holdningene til forbrukerne som dette systemet bygger på, og som Kolberg så slående avslører gjennom sine uttalelser, er et gufs fra fortiden. Slik skapes ikke produktutvikling og innovasjon. Forbrukeren skal stå i sentrum og ikke være et verktøy for særinteresser.