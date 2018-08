Norsk mat er i særklasse

Den argentinske biffen jeg spiste i ferien var både mør og god, men det føltes ikke så godt å spise den. For meg avgjøres det ikke bare av responsen fra smaksløkene om maten smaker godt, men også av om jeg kan spise med god samvittighet.

Mat er grunnleggende og viktig for oss. I ett sikkerhetsperspektiv er det like viktig å være selvforsynt med mat som å ha et godt forsvar. Begge deler bør selvfølgelig være prioriterte mål for et av verdens rikeste land.

Hvor kommer maten fra? Har kjøttet eller fisken jeg spiser hatt ett godt liv? Hvor mye sprøytemidler og medisiner er det brukt? Hvordan har produksjonen og transporten påvirket miljøet?

I Norge har vi en streng dyrevelferdslov. Mye kan bli bedre her også, men kravene til dyrevelferd er strengere i Norge enn i noe annet land. Min frykt er at økt industrialisering og tilpassning til priskonkurrerende produksjonsland kan lede oss i gal retning slik at dyrevelferden ikke lenger settes like høyt.

Overforbruk av antibiotika fører til antibiotikaresistens. Det er en av de største medisinske truslene vi står ovenfor. Til å behandle mennesker ble det i USA i 2016 brukt 3290 tonn antibiotika, og til kjøttproduksjonen ble det brukt 13983 tonn. Nesten 80 prosent av det årlige forbruket av antibiotika i verden går til matproduksjon. I Spania og Italia er det enda verre, der brukes det over 300 milligram antibiotika for å produsere ett kilo kjøtt. I Norge brukes det kun 10 milligram antibiotika per kilo kjøtt. Vi er verdensmestre i å bruke lite antibiotika.

EU har flere ganger innført importrestriksjoner på storfekjøtt fra Brasil og Argentina. I 2008 ble all import stoppet – også til Norge gjennom EØS avtalen. Både EU og USA har i 2018 pågående saker mot Brasil vedrørende storfe- og fjærfekjøtt. De mener landet har manglende kontroll på smitte av munn- og klauvsjuke og salmonella.

Kjøttproduksjonen i Sør-Amerika er også så stor at de må hogge ned mye av regnskogen for å få nok beiteareal. At det blir mindre regnskog er jo hverken et ukjent eller ubetydelig problem. Regnskogen trues også av soyaproduksjon, som også den kraftforavhengige matproduksjonen i Norge benytter - derfor er det viktig at det legges tilrette for at vår kjøttproduksjon er mest mulig grovforbasert. Kjøtt produsert i utmarka har det minste klimaavtrykket. Derfor må det tilrettelegges for mer utmarksbeite.

I 1960 brukte gjennomsnittsfamilien ca 40 prosent av inntekta på mat. Nå bruker vi rundt 11 prosent. Da skulle man tro at vi har råd til å ta noen verdivalg selv om det koster noen kroner ekstra.

Når jeg velger mat fra Norge velger jeg kjøtt fra de dyrene som er beskyttet av den strengeste dyrevelferdsloven i verden, det kjøttet som er produsert ved minst bruk av antibiotika og det kjøttet som er transportert kortest. I et miljøperspektiv er det meningsløst å transportere maten rundt halve jorda når vi kan benytte norske produkter som gir lokale arbeidsplasser. Valget er ditt - konsekvensene er størst for våre etterkommere.