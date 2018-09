Norge bør be om unnskyldning

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg forsvarer Libya-bombing. Dette overrasker meg ikke. Det er likevel en skandale det som er skjedd med Libya. I dag er det to regjeringer der og 200 000 er på flukt inne i landet. Ulike grupper kriger mot hverandre og CNN refererte i 2017 at folk blir behandlet som slaver i landet.

Norge, Frankrike, Danmark og England var med å bombe i 2011. Norge brukte 588 bomber. Rapporten tar ikke opp hvor mange sivile som ble drept og hvor mye dette kostet Norge. Mine kilder fra folk fra Libya, folk jeg traff i Jordan for noen år tilbake, sier at mange tusen er blitt drept under bombingen. Hvorfor kommer ikke slik info frem i rapporten?

"Vi har ikke vært en granskingskommisjon. Målet har vært å trekke lærdom og bidra til en offentlig opplyst debatt", sa utvalgsleder Jan Petersen da han presenterte rapporten torsdag.

Rapportens konklusjoner er for svake, synes jeg. Stoltenberg bør legge seg flat og be om unnskyldning for bombing fra Libya. Regjeringen i Norge bør beklage seg til det Libyske folket! Bare se hvilket kaos landet er i i dag. Det ser ut til at Norge ikke lærte av krigføringen i Afghanistan. De burde lære av USA sin bombing av Vietnam i 60- og 70 årene. Å løse konflikter med bomber gir ikke gode resultater! Jeg er spent på hva Stortinget kommer frem til når de behandler rapporten.