Nokre tankar om den norske bonden

Den norske bonden er for tida pressa frå alle kantar. Dei siste åra og av vergudane.

Matkjedene synes ikkje dette er nok. Nå har nokre av dei bestemt at dei ikkje skal ta imot egg frå høner i innreia bur. Kan slikt vera lov? Bonden driv ein heilt lovleg eggproduksjon i små familiegrupper på 7-9 høner i kvart bur. Det er mindre kannibalisme, lågare dødelighet, høgare produksjon, betre tilsyn, og sjeldan du ser ei høne med ein halv meter av tarmen slepande etter seg og ein flokk med høner som vil ha ein bit av den.

Dersom du snakkar med ein av dei som gassar høner for Prior. kan vedkommande fortelja deg forskjellen på hønene som er frå frittgåande besetningar og dei som kjem dei som driv eggproduksjon i innreia bur. Svaret du får er: Frittgåande er mest fjørlause og dermed meir kloremerker på seg.

Det er sikkert ikkje lov å oppfordra til boikott av kjedar som er «bondefiendtlege». Men eg går ikkje inn butikkar som høyrer til desse. Årsak: Dei har ikkje peiling på dyrevelferd. Som tidlegare bonde veit eg at dyr som ikkje trivest har lågare produksjon, og du ser tydeleg på dei om dei vantrivst. Du yter mest når du trivest. Eller kva? Det er ikkje så mange år sidan dei gamle hønsebura blei stoppa og bøndene investerte i nye innreia bur med vagle pinne, verpekasse og strø bad. Dette kosta pengar, og dei siste ti åra har lånegjelda i landbruket dobla seg. Kor går grensa før det seier stopp? Til sjuande og sist er det forbrukaren som må bera kostnaden.

Annonse

Det er naturvernarar som ikkje forstår at me menneskjer og er ein del av naturen, som ligg bakom mykje av dette. Ein sa det eingong, «Naturvernarar er dei farlegaste av alle til å øydelegga naturen». Kor er dyrevernarar i rovdyrpolitikken? Tenkjer dei på lidingar dei påfører husdyra våre og det psykiske presset bonden føler.

I ei verd med sterkt aukande folketal og med meir ekstrem vær er det viktig og auka sjølvforsyningsgraden. Det nyttar ikkje og stå og veifta med ei tjukk lommebok dersom det ikkje er mat å få kjøpt. For den tida kjem, men når den kjem er det ingen som veit. Nå er tida for å ta vare på bonden og tryggja framtida for etterkommarane våre.

Nyt Norge og maten me produsera, som er i verds klasse når det gjeld reinleik og kvalitet.