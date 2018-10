Nei til det 11. skuleåret

Ein tanke er å plussa på med eit ekstra skuleår, det 11, for ei gruppe ungdommar som slett ikkje er motivert til det. Dette er å innrømme at grunnskulen ikkje er god nok for alle elevane.

Det kan ikkje væra motiverande å gå på ein grunnskule der du heile tida blir påminna om at du ikkje er god nok, av forskjellige årsaker. Men ikkje fortvil, for når dine medelevar starter på vidaregåande skule, skal du få eit ekstra år der skulen skal læra deg det den ikkje evna/brydde seg om tidlegare. Kvifor ikkje bruka dei ressursane i dei ordinære 10 skuleåra som dagens grunnskule er?

No må skuleverket snart ta inn over seg at ikkje alle mestrer tunge teoretiske fag tidlig i ungdommen, det viktigaste er at kvar elev får oppleva det å mestra. Har dagens grunnskule evne og vilje til å finna dei sterke sidene til elvar som kanskje sliter i dei ordinære skulefaga? Ein god venn av meg sa til meg då me i vaksen alder gikk på eit kurs at «hadde læraren på skulen vært like flink som denne kurshaldaren, skulle eg og ha lært masse på skulen».

Annonse

Eg meiner at skuledagen kan bli god for mange som i dag urettmessigt blir stempla som skulesvake ved å gjera enkle grep som å:

Kvalitetsikra obligatorisk synskontroll for alle elever, det er slett ikkje alle som ser kva som står på tavla og evner å gje beskjed om det til lærer eller sine foreldre.

Avdekke lese og skrivevanskar og ta hensyn til det, for då kjem resultata med gode karakterar.

Få det lokale næringslivet inn i skulen for å visa til behov og moglegheiter, ha gjerne med tilsette som har fått det til sjølv om grunnskulen var ei tøff tid.

I dag er det viktig å krevje at alle elever skal tilpasse seg til skulens krav om kunnskap, for det meste teoretisk kunnskap. Kanskje det er på tide at skulen og tilpassar seg elevane sin evner, for samfunnet har bruk for dei alle.