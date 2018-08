Nationen og vinden

Nationen har nå en artikkelserie om vindkraft, den foreløpig siste 16. august. Selv om enkelte motforestillinger mot vindkraft blir nevnt i artiklene, er de overveiende positive. Utbygging av vindkraft er en vind-vinn aktivitet, et fornybart eventyr.

16. august står det første motinnlegget, av Olav Hjeljord på Ås. Det er faktabasert og meget klargjørende. -Selv vil jeg nevne noen momenter som sjelden eller aldri blir nevnt i hyllingstalene.

De naturinngrep som foretas i forbindelse med vindkraftverk er uopprettelige. Den økologiske balansen i dyreliv, fugleliv og planteliv blir forrykket. Landskapet ødelegges.

Verdien av dette ser ut til å være null. Da er det lett å trekke konklusjonen vind – vinn.

I Nationen 16. august kan en se bilde av raseringen ved hver mast. Hvordan veier og veiskjæringer blir med master på 225 meter, kan en bare forestille seg.

For å få kommuner med på utbygging, inngår utbyggere først avtale med noen grunneiere som mot klekkelig årlig erstatning gir tillatelse til at det sette opp master på deres eiendom. Deretter går de til kommunen. I artikkelen 16. august beskrives det hvordan grunneierne, når de hører lyden fra mastene, kan glede seg over alle pengene som ruller inn på kontoen. Ingen andre som blir like mye berørt får fem øre av utbygger. Noen grunneiere/utbyggere forsøker seg derfor med å tilby kommunen penger til såkalt avbøtende tiltak for å få saken igjennom i kommunen.

Men bortsett fra hus/vindusisolasjon som kan hjelpe når en er innendørs, finnes det ganske enkelt ingen avbøtende tiltak. Lyden kan aldri slås av så lenge mastene går. – Den måten de multinasjonale selskapene påvirker norske kommunestyrer er dypt udemokratisk, og det er uhyggelig at NVE/OED godkjenner prosjekter over det ganske land som er framkommet på denne måten.

Et av resultatene av denne framgangsmåten, er splid og uvennskap i mange bygdelag. Det er også eksempler på at folk må flytte fra sine hjem som de i tillegg kanskje ikke får solgt.

Kommuneleger i kommuner hvor det bygges vindkraftverk, er etter kommunehelseloven pålagt å vurdere påvirkningen kraftverkene har på innbyggernes helse. En av dem som har gjort det, er kommunelegen i Andøy, Yngvar Vestjord. Hans utredning er mønstergyldig. Resultatet for mangeberørte er søvnvansker, hodepine, hjertebank, angst og depresjon, for å nevne noe. - I hvilken grad bryr storsamfunnet seg om det?

Norge har nok kraft til eget forbruk. Det vi skal produsere av vindkraft, går til eksport eller til drift av el-biler bl.a. Elbiler påstås å være en del av det grønne skiftet. I Le Monde diplomatique for august 2018, kan en se akkurat hvor miljøvennlig dette er. De fleste av de grunnstoffene som kreves for drift av batterier, finnes i Kina. De utvinnes i dagbrudd, bl.a i Indre Mongolia. Dagbruddene ødelegger landskap fullstendig og produksjonen er ekstremt giftig. De som bor der blir syke og mange dør. En by er omdøpt til kreftbyen. De som kan, flykter. Mens dette skjer, kjører folk i Vesten rundt i elbiler og tror de er miljøvennlige.

Når batteriene er utbrukt her i landet og ellers, hva skal en da gjøre med dem? Har ansvarlige myndigheter noen plan? Kanskje noe å bryne seg på for miljøvernministeren.

Et reelt grønt skifte vil kreve at vi alle forbruker radikalt mindre av alle ting

Hvis politikerne hadde tatt alle relevante faktorer i betraktning før de fastla sin politikk, ville de måttet tenke annerledes om det såkalt grønne skiftet. Slik det nå er, kastes det blår i øynene på folk. Et reelt grønt skifte vil kreve at vi alle forbruker radikalt mindre av alle ting, inkludert reising, mat, klær, bostandard og utstyrsstandard. Men hvilken politiker tør foreslå strømrasjonering før rasering av norsk natur? Hvilken politiker tør foreslå å redusere forbruksveksten på alle områder for oss alle for at kloden skal overleve? Den politikeren hadde jeg likt å se.

Enn så lenge må vi gjennomskue overfladiskheten og brutaliteten i gjeldende politikk og begynne et mye enklere og mer grunnleggende liv hver for oss.