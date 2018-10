Naive Unge Venstre

Det er flott at dere fikk hjelp av Uber i en akutt situasjon, og jeg tror på historien din selv om det virker litt underlig at Uber Black (som er basert på et fåtalls selskapsvognløyver) skulle være på pletten raskere enn taxi midt på natten. For jeg går ut fra at Løken Frøvoll som ansvarlig politiker bruker den lovlige delen av Uber sin virksomhet. Uber må gjerne kjøre taxi, men da med samme krav og vilkår som andre.

Problemet er ikke at dette kan fungere noen steder. Problemet er at samfunnet må sørge for et system der vi kan sikre oss et tilbud – over alt, alltid. Her hverken kan eller vil drosjevirksomhet uten krav fra det offentlige gi den garantien. Det er ikke en påstand, det er et faktum.

Unge Venstre må gjerne beskylde oss for å være låst i fortida, men den liberaliseringa de legger opp til for fremtida er mye verre. Jeg håper at Unge Venstre kan gi et betryggende svar på hvordan vi skal sikre taxi som et viktig og forutsigbart kollektivtilbud over hele landet dersom det offentlige ikke skal stille krav!

Det er også merkelig at Unge Venstre trekker inn pris på den måten de gjør. Jeg vil be Frøvoll sette seg inn i forskjellene på det å drive lovlig med arbeidsgiveravgift, mva., skatt, lønn og arbeidsvilkår enn det å drive uten å bidra til fellesskapet.

Alle skjønner at vi som forbrukere vil ha billigst mulig tjenester og varer, også taxi. Men mener virkelig Unge Venstre det skal stilles andre krav til en sjåfør enn til for eksempel en tømrer? Skal vi, fordi det er dyrt, frita alle tjenester fra kravene til lønn, arbeidsgiveravgift, mva., skatt og arbeidsvilkår? Senterpartiet anerkjenner det å kjøre taxi som et yrke. Da skal de som kjører ha krav på lønn og vilkår på lik linje med andre som utfører en jobb for andre.

En liberalisering slik Unge Venstre legger opp til er kanskje populært i noen kretser, men det er verken samfunnsbyggende eller særlig ansvarlig for oss som bruker drosje og de mange som kjører. Standpunktet er åpenbart bygd på ideologi, ikke kunnskap om næringa og transportbehovet.

Senterpartiet har bedt om en stortingsmelding om drosjenæringen slik at vi kan få et godt kunnskapsgrunnlag på bordet, et grunnlag både vi og Venstre kan bruke for å lage en drosjepolitikk for fremtida. Det fikk vi ikke flertall for. I forslaget fra regjeringa som Venstre er en del av så kan vi allerede nå si at vi ikke vil støtte et frislipp av antall taxier slik fjerning av behovsprøvinga vil si.

Det er fornuftig å basere antall løyver på transportbehovet. Det er fornuftig at de som har løyve er pliktig til å kjøre. Det er dette som er samfunnskontrakten. Det gir et markedsgrunnlag til å leve av, og det er slik vi enklest sikrer det viktigste; taxi over alt, alltid.