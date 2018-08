Nå må vi spise opp det vi har

For Nortura betyr det at vi må få solgt så mye fersk kjøtt som mulig i høst, for å unngå at det fryses på reguleringslager. Jo mer vi unngår å legge på fryselager nå, jo mindre blir verditapet - og i verste fall matsvinnet - når vi neste år må selge det som fryst/tint.

Hva betyr det i praksis? Hvis alle spiser ett eller to ekstra måltider basert på norsk storfekjøtt i løpet av høsten, har vi løst veldig mye. Det samme gjelder til våren. Vi må forvente at det kan bli mye av det fryste som må selges som frossent eller tint til våren, enten som biff, filet eller strimler, eller i andre resepter som pølser og kaker.

Det er nå vi må bygge kunnskap om at fryst er like bra som fersk, hvis det er tint på rette måten. Dette er god gammel, kjøkkenkunnskap som vi må hente frem og snakke om til venner og kjente. Vi har også utfordret Matprat til å snakke om dette sammen med oss.

Annonse

Det er nemlig nå det er riktig å minne om det vi nordmenn er flasket opp med; vi må spise opp det vi har, før vi kjøper mer! Det er det eneste bærekraftige og etiske forsvarlige. Det betyr at det ikke er innafor nå å søke import selv om man frykter at det ikke skal være nok fersk, norsk storfekjøtt neste år. Derfor har Nortura gitt Noridane klare instrukser om ikke å bidra til mer import til Norge enn det vi er forpliktet til gjennom politiske avtaler med andre land. Det gjør vi fordi vi er et verdibasert selskap som tar samfunnsansvar, og ikke fordi det ikke kunne være fristende.

Det er dessverre ikke alle i vår bransje som tenker slik: En importkvote på 400 tonn fersk storfekjøtt er på vei til landet, fordi enkelte aktører frykter at det skal bli for lite fersk storfe før jul. Å gjøre det i den situasjonen vi står i nå er etter vår mening å ikke ta et felles ansvar, hverken for den norske bonden eller for matsvinnet.

Det er ikke bare Nortura det står på nå. Også Coop, Rema og Norgesgruppen må vise hva de er laget av. At de er villige til å stå sammen med oss også til våren, når det er masse norsk storfe på reguleringslager, og at de hjelper oss å få det ut i sine butikker, før de velger import. At løftene deres om å prioritere norsk kjøttproduksjon, står ved lag også når det røyner på.

Og det står på hver eneste forbruker, på deg og meg. Dette er ikke å gråte for sin syke mor, dette er ikke å oppfordre til å spise mer kjøtt enn kostholdsrådene anbefaler. Dette er å ta et ansvar for en situasjon som ingen av oss kan skyldes for, nemlig tørken. Og en ubalanse med alt for mye slakt nå, i stedet for jevn fordeling utover året. Det handler om å ta ansvar. Og vise hva som bor i oss.