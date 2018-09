Mot ny rekord i lærekontrakter

Annonse

Vi trenger flere som går på jobb i kjeledress, derfor har det vært viktig for Frp med et yrkesfagløft. I regjering har vi blant annet økt lærlingtilskuddet 7 ganger og skjerpet krav om bruk av lærlinger ved offentlige anbud. Vi er på rett vei, har høye søkertall til yrkesfagene og flere fullfører og består nå en yrkesrettet videregående utdanning. I 2017 fikk rekordmange lærekontrakt, og basert på augusttallene går det nå mot økning og forhåpentligvis ny rekord i antall lærekontrakter for tredje år på rad.

Fremover skal vi innføre et eget valgfag i ungdomskolen for håndverk, tilby flere alternative praksisrettede løp i yrkesfag og gjøre yrkesfagene mer praktiske og mindre teoretiske. Vi har styrket de yrkesrettede utdanningene med nesten 700 millioner siden 2013, og i år er Yrkesfagenes år hvor målet er å øke interessen og statusen til yrkesfagene. Satsingen på yrkesfag skal fortsette fra vår side. Regjeringen kan imidlertid ikke klare dette alene. Vi vil trenge flere lærebedrifter i årene som kommer. Bedriftene vil ha større behov for fagarbeidere og derfor må de, sammen med det offentlige, bidra i dugnaden med å skaffe nok læreplasser. Det er på den måten næringslivet senere kan få faglært arbeidskraft.