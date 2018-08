Minneord om Knut Aastveit

Professor emeritus Knut Aastveit (1921-2018) døydde den 14. juni, 96 år gamal. Med han er ein av dei siste store som prega landbruksforskinga i etterkrigstida gått bort.

Odelsguten frå Mykland i Aust-Agder slo seg først på hardingfela og gjekk i lære hos tidas store spelemenn. Heller enn framhaldsskulen gjekk han i bilmekanikarlære, arbeidde i skogen og som kontrollassistent. Landbruksskulen på Holt vekte hugen på utdanning, og dessutan gifte han seg med Kari, som var dotter på grannegarden. Begge vart livslange engasjement.

Med artium som privatist kom han inn på Ås i 1946, tok eksamen ved NLH i 1951 og så vart det forsking om planteforedling. Ein annan spelemann frå Mykland, Otto Fureholt, sa at «Knut kunne blitt ein stor spelemann om han ikkje hadde rota seg bort med studiar på Ås, der han berre blei professor». I seinare år vart det gjort mange opptak med Aastveit på fela.

Heller enn å studere vidare i USA, søkte Aastveit seg til leiande miljø i Europa. Hans grunnsyn var at planteforedlinga til ei kvar tid må ta i bruk nyvinningane i genetikk. Særleg la han vekt på modellar for kvantitative eigenskapar, som var emnet for doktoravhandlinga i 1961.

I 1968 blei han utnemnd til professor i genetikk og planteforedling, eit embete han fylte med stor kraft til han gjekk av i 1988. For å foredle klimatilpassa plantesortar i korn, engvekstar, frukt og grønsaker, samarbeidde han (og professor Birger Opsahl) med forsøksgardane landet rundt og fekk dei samla til Statens Forskingsstasjoner i Landbruk – SFL, i dag NIBIO. Dei måtte ha gode fagfolk, og generasjonen av planteforedlarar han utdanna fekk æra av sortane.

Eit eksempel var tidlegkålsorten Ladi, som dominerte i mange år, foredla av forskar Jon Vik ved Landvik (NIBIO Grimstad), med Aastveits myndige hjelp. Han var i mangt ein «grå eminense» som gjerne tenkte på fleire tiårs sikt. Med sin høgare fôrverdi ville vinterherdige sortar av raigras bli eit stort steg for norsk landbruk. Grunnlagsstudiar sidan 1960-talet ligg bak Graminors raigrassort Einar, oppkalla etter forsøksteknikar ved NLH gjennom mange år, Einar Berg. Mange av Graminors sortar i engvekstar har Aastveit i stamtavla.

Aastveits faglege krav var ufråvikelege. Dei faglege krava gjaldt også studentane, men han hadde alltid eit ryddig skrivebord og tid til ein prat, sette seg i ein sliten enkel stol ved sidan av kontorpulten og tente pipa – det var jo lov den gongen! Kaffipausen med Aastveit kunne bli lang, men var den beste skulering både fagleg og fagstrategisk. I 1975 fekk han i gang nordiske forskarkurs – ein modell i dag brukt i mange fag.

Gjennom SFL, Norges Landbruksvitskaplege Forskingsråd (NLVF) og NLH hadde Landbruksdepartementet den gong ei fast hand om forskinga: Då Aastveit tidleg på 60-talet og utan fast tilsetjing ved NLH søkte seg til Særheim, ringde landbruksdirektøren til han. Han skulle bli professor ved NLH om nokre år, om han ville trekkje søknaden.

I NLVF fekk Aastveit i gang store program i kornforedling (med professor Erling Strand), engvekstar og sist – i 1985 – Bioteknologiprogrammet i landbruket. Med det (leidd av eleven professor Øystein Simonsen) kom gen- og bioteknologi i bruk i norsk planteforedling, husdyravl og på nye område som fiskehelse.

Slik grunnla Aastveit, etter han gjekk av, mykje av dagens norske landbruksforsking. På tampen fekk han planlagt eit nytt bioteknologibygg ved NLH. Det største auditoriet der (og ved NMBU) er oppkalla etter Knut Aastveit og sonen Are Halvor, professor i statistikk, som døydde i fjor.

Aastveit var medlem av Det norske Videnskapsakademi, æresmedlem i Sveriges Utsädesförening og fekk Plantearvenprisen i 2014. Han heldt seg oppdatert om faget og landbruket, og las Nationen bokstaveleg tala til sin siste dag. Dagen før han døydde, flytte han på sjukeheim i Ås. Det minner om ein historie han fortalde om sin felelærar, Jørgen Tjønnstøyl, som sa då han kom på heimen: «Du veit, det er inga framtid her!»

Knut Aastveits minne vil vare lenge i norsk landbruksforsking.