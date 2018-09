BI-forsker Ivar Gaasland har antakelig forsket seg fram til at «Mat er et markedsbasert gode.» Jeg leser Nationen onsdag 29.august. Og jeg som trudde at mat var noe vi måtte ha, ellers dør vi.

Videre kan han og fortelle at : «Hvis Norge nå opplever tørke og mindre matproduksjon på sikt, er ikke det synonymt med at vi vil oppleve matmangel.» Ja vel, og hvordan vet forsker Ivar Gaasland det?

Jeg er uten å ha forsket på det av den oppfatning at mat må vi ha, og vi må produsere mest mulig i eget land og til felleskapet vi alle er en del av. Det er mye av det som blir produsert, vi kan klare oss uten. Mat er et gode, marked eller ikke marked. Mat er noe helt annet enn bare et gode, det er en livsnødvendighet.

Annonse

Det er da vel ikke bøndenes skyld at sommeren blei så infernalsk varm.

Matproduksjonen i landet vårt må være et felles anliggende. Vi har ikke noe valg, fordi det er et felles anliggende uansett hva en BI-forsker måtte ha forsket seg fram til. Jeg må være med å bidra til at matproduksjonen i landet vårt er god og sikrer oss best mulig. Vi kan handle på et marked, men det er slett ikke uten videre sikkert at vi får kjøpe det vi trenger. Det er da vel ikke bøndenes skyld at sommeren blei så infernalsk varm. Vi har et storting til å ivareta felleskapet. Bøndenes situasjon er vår felles situasjon.

Så, Storting: Finn penger og nødvendige løsninger og en ny giv for klima og matproduksjon og matprodusenter. Mat må vi ha.