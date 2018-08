Landbrukets prinsippløshet

Dette har sammenheng med forvaltningslovens krav om likebehandling. Standpunktet faller ikke i god jord hos kommentator Hans Bårdsgård i Nationen. I fredagens avis raljerer han med det han mener er prinsippløshet fra bondeorganisasjonene i slike spørsmål. Han tar feil. Bondelagets holdning til spørsmålet er både forutsigbar og rasjonell. Svaret kan oppsummeres i ett ord: Familiebruket.

Familiebruket er ryggraden i norsk landbruk og har vært en suksessoppskrift i uminnelige tider. På 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet var det en sterk oppdeling av norske gårdsbruk. Dette var ikke ansett som et problem så lenge målet var selvberging. Etter hvert førte imidlertid mekaniseringen i landbruket og velstandsutviklingen ellers i samfunnet til å at det var nødvendig å drive større arealer enn tidligere for å gi utkomme til en familie. Oppdelingen av gårdsbruk motvirket dette. Derfor fikk vi en delingsregel i 1955.

Annonse

Delingsregelen kan brukes både til å styrke og til å svekke et familiebruk. Salget av Borregaard-skogene er et eksempel på en delingssak som bidro til å styrke eksisterende bruk, ved at hvert bruk fikk kjøpe tilleggsressurser fra en oppdelt eiendom.

I Hjartdal-saken har man gjort det motsatte ved å dele opp en eiendom som skal videreføres i to mindre enheter. Denne delingen svekker mulighetene til å skape en familieinntekt fra gården. Det er positivt at en av søsknene vil bosette seg på gården og drive den, men det er kortsiktig å dele eiendommen for å oppnå dette. Oppdeling styrker ikke de langsiktige utsiktene for bosetting.

Bårdsgård tar også feil når det gjelder Bondelagets syn på hans egen elveterrasse. Det er et mål for Norges Bondelag at bønder som driver et familiebruk i størst mulig grad får eierskap til den jorden som inngår i inntektsgrunnlaget. Dette står ikke i noe motsetningsforhold til at man også ønsker å åpne for jordleie. Mange bønder har ikke økonomisk handlingsrom til å kjøpe tilleggsjord. Typisk gjelder dette unge bønder med presset økonomi etter store investeringer. I slike tilfeller er det hensiktsmessig å leie jord frem til drift og økonomi gir rom for kjøp. Konsesjonsloven bidrar til at dette kan skje til en pris som kan forrentes ved inntektene fra eiendommen.

Bondelagets (og Stortingets) mål om å styrke familiebrukene fremfor å svekke dem ved oppdeling, er ikke vanskelig å forstå. Dette er stødig, langsiktig og gjenkjennbar politikk. Det er lett å harselere med utsagn som trekkes ut fra sin sammenheng, men det gir ikke svar på landbrukets utfordringer.