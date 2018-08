Landbruket er i spill

Folk i nød må reddes nå, ikke gjenopplives senere.

En ung bonde fra Sørlandet sa så riktig på landsdelens lokalsending, 8.8.18, om statsminister og landbruksministerens uvilje til å gi vårt landbruk i krise hurtig og tilstrekkelig krisehjelp omtrent følgende: « … Det er ingen som kaster ut redningsbøyer etter at folk har druknet. Dette må gjøres mens folk kan reddes»

Dette var en god sammenligning til det som nå skjer med regjeringens uvilje mot å gi en rask og tilstrekkelig krisehjelp til vår hardt tørkerammede bondenæring. Landets matproduksjon er i spill med regjeringens holdning. Det er også tusener av arbeidsplasser i bl.a. næringsmiddelindustrien. Sikkerhet for egen og kortreist mat, produsert på egne lokale ressurser, blir de store taperne med denne regjerings holdning til dagens jordbrukskrise.

Dette kan bli en avgjørende brikke i høyresidens ønske om en sterk strukturrasjonalisering til store jordbruksenheter og åpning for tollfri matimport. Vi kan få danske tilstander med storkapitalen som gårdseiere og et stort antall familier med konkursrammede bønder som taperne. Her kan vi få se kapitalismen og «kreftenes frie spill» utfolde seg.

I tidligere kriser for landet innen eks. bank, industri mv. har daværende regjeringer gitt massiv og hurtig statlig krisehjelp.

Vi er i en situasjon der vår matproduksjon må stå i politisk fokus framfor alt annet. Det må til et kriseforlik der de rødgrønne og KrF enes om et oppsett som tar vare på våre bygder og en størst mulig egen matproduksjon!