Landbasert vindkraft hemmer nytenkning

I sitt tilsvar til meg 18. august kommer Øyvind Isachsen med en rekke påstander som ikke bør stå uimotsagt. Han starter med å hevde at «når vi produserer vindkraft, blir det produsert tilsvarende mindre kullkraft». Ikke bare er dette altfor enkelt, det er også direkte galt.

Energisektoren er en del av det europeiske kvotesystemet (EU ETS). Men som følge av stort overskudd av kvoter, er kostnadene for CO2 utslipp blitt så lave at de ikke gir noe incitament til å legge ned bestående fossile kraftverk. Konsekvensen er at fornybar kraft ikke erstatter fossilkraft, men kun kommer som et tillegg.

Isachsens beregningsmåte for primærenergi er forskjellig fra den IEA (International Energy Agency) bruker. Isachsens beregning gir 5 prosent sol/vind i verdens energimiks. Med ca. halvparten på vind (IEA), blir vindens andel ca. 2,5 prosent, ikke mye etter x-antall år på markedet. Det er selvsagt riktig, som Isachsen påpeker, at det er nødvendig for reduserte CO2-utslipp å bytte ut fossil brensel med elektrisk strøm. Men poenget i vår sammenheng er hvordan strømmen produseres.

Isachsen mener tilsynelatende at fornybar kraft (strøm) fra Norge er av stor betydning for Europa. Det er ikke tilfelle og vil aldri bli det: EUs totale forbruk av kraft er ca. 18.000 TWh mot Norges totale produksjon på ca. 140 TWh altså ca. 0,8 prosent av EUs forbruk. Det blir ikke mye såkalt grønt batteri i Norge av dette.

Landbasert vindkraft i Norge er kun for å tjene penger. Den virker dessuten direkte negativ ved at bransjen og Norwea gir inntrykk av at den har stor klimaeffekt. Dermed minker det politiske trykket for ny teknologi. Er ny energiteknologi urealistisk? Selvsagt ikke; for ikke svært lenge siden hadde vi ikke internett, smarttelefon, PC eller betalingskort. Det som trengs er en internasjonal dugnad for innovasjon på energiteknologiens område. Hva om høyteknologi-landet Norge gikk i spissen for en slik innsats?