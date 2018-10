Lam-i-kål på får-i-kålens dag?

Det er høst, og butikkene bugner over av fårikålkjøtt og lammekjøtt. En kiwi-reklame i avisen for litt siden presenterte for eksempel tre slag får-i-kålkjøtt av lam. Tidligere i uken minnet avisen meg igjen om får-i-kålens dag 27. september.

Det er flott med fokus på kortreist og tradisjonsrik mat! Men, det er noe som skurrer ved navnet, Får-i-kål. Det heter ikke Lam-i-kål, og ikke bare av hensyn til ordlyden. Fårikål presenteres som vår nasjonalrett. Jeg mener da vi bør sørge for å lage den så den blir best mulig! For noen år siden fikk jeg smaksprøve på fårikål i en butikk, og syns den var så mye bedre enn får-i-kålen jeg har laget selv de siste årene. Kokken som serverte kunne fortelle at får-i-kålen ble mye bedre laget på får, eller gjerne en blanding av fårekjøtt og lammekjøtt. Etter at jeg prøvde dette har får-i-kålopplevelsen også hjemme blitt en helt annen!

Det er bare synd at får-i-kålkjøtt av får har vist seg å være vanskelig å få tak i. Norgesgruppen har ikke får-i-kålkjøtt av får tilgjengelig som bestillingsvare en gang! Det er ikke rart lageret av fårekjøtt vokser! Det bør ikke være et problem med tilgjengelighet eller pris. For tiden er det 5 øre/kg til bonden for fårekjøtt. Hvor ligger motviljen til å få det ut i butikken?

Den beste får-i-kålen får du etter min mening ved å bruke litt kjøtt av får, og litt kjøtt av lam. Jeg savner å få kjøpt dette i butikken, og syns det er synd av folk blir avspist med en dårligere matopplevelse når de skal lage vår nasjonalrett. Det handler også om å utnytte matressursene, og å begrense matsvinn, men først og fremst handler det om å lage best mulig får-i-kål!