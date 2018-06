Laksens mareritt er i gang

Nå går starten for årets laksefiskesesong. Fang-og-slipp-fiske, også kalt catch and release, er et dyrevelferdsmessig problem som Dyrebeskyttelsen Norge mener må settes på dagsordenen igjen. Det kommer mange sportsfisketurister til Norge fra land der fiskemetoden fang-og-slipp er vanlig og dette tilbys også disse turistene her i landet.

I 2010 kom vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med en gjennomgang av all kjent litteratur om tema fang-og-slipp-fiske. Komiteen konkluderer med at fang-og-slipp som fiskemetode har en negativ effekt på fiskens velferd. De negative effektene som nevnes er skader på fisken ved kroking, stress og andre påkjenninger når de trekkes inn, risiko for død etter at de slippes ut igjen, fare for infeksjoner og mulig påvirkning av fiskens forplantningsevne.

For noen fiskearter er det manglende kunnskap på området. Der det ikke foreligger god nok viten, må vi bruke føre-var-prinsippet slik at fisken ikke utsettes for unødig lidelse.

Dyrevelferdsloven §3 sier blant annet at dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. Ved fang-og-slipp-fiske mener Dyrebeskyttelsen Norge at dette ikke blir overholdt.

Det settes også begrensinger i tilfeller der dyr brukes til underholdning. Paragraf 26 i dyrevelferdsloven sier blant annet dyret skal ikke med hensikt påføres frykt, skade eller unødige påkjenninger og belastninger.

Hvor etisk er det å fange fisk for så å slippe den ut igjen for underholdnings del?

Fang-og-slipp fisking vil for en sportsfisker være ren underholdning når formålet med fisket blir å fange fisken med krok for at den skal slippes ut igjen. Fisk som blir skadet i prosessen risikerer en langvarig og smertefull død. Dette må ses på som dyreplageri for sportens skyld.

I en artikkel fra 2016 (NRK Nord-Trøndelag) går to garvede laksefiskere ut mot denne «sporten». De mener at fang-og-slipp fisking har blitt utbredt i noen sportsfiskemiljøer, noe de ser på som en uverdig og respektløs handling overfor laksen. Det nevnes også her at sportsfiskere som bedriver fang-og-slipp ofte ser på seg selv som flinke og laksevennlige fiskere.

Fang-og-slipp-fiske har vært foreslått for bruk i sårbare fiskebestander. Disse bestandene har et særskilt behov for vern. Dyr har også lovfestet egenverdi som ikke er forenlig med denne type sportsfiske.