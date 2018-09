La oss snakka meir om Venstre

«For hva er Venstre i dag? Et parti for byfolk som er for miljø og sykkel, men mot væpna revolusjon, ubevepna revolusjon og altfor høy skatt? Et parti for borgerlige bønder som av ulike historiske årsaker bærer kraftig nag til Sp? Et parti for lærere som er veeeldig glade i Johan Sverdrup? Et parti for selvstendig næringsdrivende som ikke har ambisjon om å bli veldig rike?»

Det er synd at Nationen ikkje er meir opptekne av å visa kva Venstre faktisk har gjort og gjer, og kva resultat det har gitt, framfor å tufta kommentaren på meir eller mindre velfunderte oppfatningar. For å ta kortversjonen:

Det går så det kostar i distriktsnæringslivet. Arbeidsløysa er rekordlåg. Systematisk innsats for å foreina miljø og næring har sikra at industrien vår er i tet på marknadar som i større og større grad har grøne verdiar som drivarar, og er på veg inn i ein ny æra. Optimismen er tilbake i landbruket. Dåverande regjering sitt forsøk på endra landbrukspolitikken gjennom jorbruksavtalen i 2014, vart effektivt stansa av V (med god hjelp av KrF) og endte opp med ei svært god landbruksmelding. Venstre har bidrege tungt til ei samferdslesatsing som både prioriterar veg, kollektiv trafikk og breiband.

Annonse

Takta i utflytting av statlege arbeidsplassar er monaleg heva etter 8 år med raudgrøn stillstand. Det rekordhøge tempoet i sentraliseringa i dei raudgrøne regjeringsåra, er dempa. Me har ikkje berre sikra at eit tredje, folkevalt forvaltingsnivå skal bestå, men at det skal få tilført meir makt, oppgåver og ressursar. Folk flest får større høve til påvirka korleis fellesskapsressursane vert disponerte, distrikta vert styrkja på bekostning av staten.

«I en verden hvor liberale verdier er under angrep, burde det være mulig med oppsving for et parti som tok verdien i forsvar», skriv Nationen vidare. Det er eg sjølvsagt samd i, og har lite vanskar med å ta sjølvkritikk på at me ikkje har vore flinke nok til å få fram at Venstre er Norges einaste sosialliberale parti. Der all politikk og standpunkt er tufta på ein ideologi der toleranse, mangfald, fridom, fellesskap, internasjonal solidaritet og framtidsoptimisme er retningsgjevande verdiar. Skal fridomen vera reell for alle, må ein og vera fri frå nød, fattigdom og ulikskap. Den sosiale dimensjonen som t.d. forklarar kvifor Venstre alltid vil kjempa for tidleg innsats, ein sterk, offentleg skule og kamp mot barnefattigdom.

Sosialliberalismen legg og til grunn eit menneskesyn som tilseier at dei du viser tillit tek ansvar for seg sjølv og andre. Som igjen forklarar kvifor Venstre alltid vil ha som mål å flytta mest mogeleg makt, oppgåver og ressursar så nært borgarane som råd er. Me vil ha sterke fellesskap der folk bur og virkar. Venstre vil difor alltid vera eit parti som står opp for distrikta, enten det handlar om demokrati, maktspreiing eller næringspolitikk og arbeidsplassar.

Så både Nationen, og viktigare, lesarane til avisa, kan vera trygge på at Venstre ikkje berre vil lova, men alltid vil gjera kva me kan for å «levere et bedre, grønnere og mer sosialliberalt liv for vanlige folk».