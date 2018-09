La folket bestemme

For to år siden avholdt Storbritannia folkeavstemning om fortsatt medlemskap i Den europeiske union. Resultatet ble et marginalt nei-flertall, og startet utmeldingsprosessen.

Umiddelbart trakk daværende statsminister David Cameron seg. Dette førte til en heftig maktkamp innad i det konservative partiet. Theresa May trakk det lengste strået og ble ny regjeringssjef.

I tiden etterpå fulgte politisk kaos. May utlyste nyvalg, men partiet hennes tapte valget og mistet flertallet i parlamentet. May klarte likevel å beholde regjeringsmakta ved å hestehandle med verdikonservative DUP.

Siden har det politiske kaoset fortsatt. Det snakkes hele tiden om regjeringskrise, og en rekke statsråder har trukket seg. Det er bare et spørsmål om tid før May kastes av sine egne.

Samtidig skal landet forhandle frem en viktig skilsmisseavtale med EU. Sluttavtalen har avgjørende betydning for livene til millioner av briter og europeere. Alle taper på en dårlig avtale – også vi i Norge. Det er mye som står på spill.

Den britiske økonomien er tett sammenvevd med resten av de europeiske. Det er åpenbart at Storbritannia vil få en svekket markedstilgang til de europeiske produksjonslinjene når de går ut av EU. Det er heller ikke avklart om Storbritannia blir i det indre markedet eller ikke – eller delvis.

Men EU er mye mer enn økonomi. EU handler om å bygge ned landegrenser, og å skape fred og velstand mellom nasjoner. Brexit handler om det motsatte: Man må enten sette opp en hard grense mellom Irland og Nord-Irland, eller en grense mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia. En annet grensespørsmål er Gibraltar og Spania. Gamle konflikter blusser opp igjen.

Når Spania først er nevnt: Hva gjør man med rettighetene til de 100.000 britiske pensjonistene i landet? Vil de fortsatt ha fri tilgang til de spanske helsetjenestene?

Hvilke rettigheter får de nærmere fire millioner EU-borgerne som bor i Storbritannia? Hvor svekket blir arbeidstakerrettighetene deres? For ungdommen: Blir det dyrere å studere?

Den usikkerheten Brexit medfører, kjenner briter og EU-borgere på kroppen. Familier; barn, ungdom, studenter, voksne og pensjonister. En uryddig Brexit er en lek med folks liv, rettigheter og velferd.

Til tross for dette tar ikke de britiske toppolitikerne ansvaret sitt på alvor. Verken regjeringen eller opposisjonen har presentert en troverdig plan for Brexit. Det er trist at et så viktig spørsmål avgjøres i en intern maktkamp på bakrommet i Downing Street.

Heldigvis tar stadig flere til orde for People’s vote – en folkeavstemning om sluttavtalen når den er forhandlet frem. Da er det opp til den britiske befolkningen å avgjøre om de ønsker en ny avtale eller fortsatt medlemskap.

Men..? Har ikke britene allerede stemt over EU?

Jo, og da stemte de for å gå ut. Men når alternativene er ’konkret medlemskap med sine feil og mangler’ eller ’udefinert utmelding med alt du ønsker deg’ er det vanskelig å ha en ryddig og redelig debatt. Leave-siden kom med urealistiske lovnader og Remain-siden med store skremmebilder. Det var ingen tjent med.

Folk fortjener bedre. Derfor heier jeg på en ny folkeavstemning hvor folket har siste ord. Forrige søndag gikk Londons ordfører Sadiq Khan ut med det samme budskapet. I etterkant var opposisjonsleder Jeremy Corbyn ute og sa at han ikke var avvisende til idéen. De er ikke alene. Stadig flere briter ønsker en ny avstemning. I august ønsket et flertall av befolkningen People’s vote ifølge YouGov.

Brexit er den viktigste politiske avgjørelsen i Storbritannia på flere tiår. Britene kommer til å påvirkes i mange generasjoner fremover. Derfor håper jeg at folkekravet fører frem. La folk få avgjøre sin egen skjebne!