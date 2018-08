La 17. mai være en upolitisk dag

Bør vi slutte å feire 17. mai, spør Frode Larsen i Askøy Senterparti i Nationen 21. august. Årsaken er at han mener EØS-avtalen har uthulet Grunnloven. Konklusjonen hans er at vi ikke bør slutte å feire 17. mai, men heller vri den åpne og inkluderende feiringen vi har i retning av en kampdag for «vår uavhengighet og den grunnlov som den bygger på», mot globalistene som vil bryte den ned.

Som globalist deltar jeg også i feiringen av 17. mai. Jeg gleder meg over pyntede medborgere, unger i tog og god stemning. Jeg synes det er fint at det ikke er en kampdag, og jeg synes også det er helt greit at det er litt diffust hva vi egentlig feirer.

Noen av oss feirer først og fremst at Norge fikk sin selvstendighet. Selvstendighet fra landet det er deilig å være norsk i, hvor de vet å hygge seg med bordets gleder, hvor de snakker noe som i grunnen bare er en annen dialekt av det samme språket som oss, og hvor de ellers er oss såpass like på alle mulige måter at det vil være vanskelig for en utenforstående å peke på noen forskjell.

Enn skjønt, helt selvstendige ble vi jo ikke før i 1905, og da fra et annet land det er deilig å være norsk i, hvor de vet å hygge seg med bordets gleder, hvor de snakker noe som i grunnen bare er en annen dialekt av det samme språket som oss, og hvor de ellers er oss såpass like på alle mulige måter at det vil være vanskelig for en utenforstående å peke på noen forskjell.

Andre feirer kanskje at vi fikk en på mange områder meget liberal grunnlov. Den avsluttet eneveldet og ga riktignok stemmerett til det som den gang må ha fortonet seg som uhørt mange, men den åpnet også for undertrykkelse av egne minoriteter og avvikere. Jøder, som hadde fått det bedre i store deler av Europa under Napoleon, og som hadde det relativt fritt i Danmark-Norge, ble utestengt i Grunnloven vår. Jesuitter ble ikke tillatt i Norge før resten av Europa presset oss til det i forbindelse med ratifiseringen av den europeiske menneskerettighetskonvensjonen av 1950.

Men én ting skal de ha, de 112 mennene på Eidsvoll. De laget en grunnlov med fleksibilitet. Dersom et tilstrekkelig flertall er uenige i noe av det som står der, så kan det endres. Dette gjør det mulig å beholde Grunnloven, selv om tidene endrer seg, og man ikke lenger ser negativt på jøder, jesuitter eller forpliktende internasjonalt samarbeid.

Jeg håper 17. mai får fortsette å være en upolitisk dag, – en dag uten kamprop og uten at noen er på riktig eller gal side. Lik som julen er åpen for alle uansett religion, bør 17. mai være åpen for alle uansett politisk ståsted.