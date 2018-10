Kvinner sikrer fremtidens kaffe

Nordmenn er blant de mest kaffedrikkende i verden, men har du noen gang tenkt over hvor mange kvinner som står bak dine daglige kopper? Og hva med utfordringene de møter?

Kvinner er selve ryggraden i globalt jordbruk. Som i mange bransjer, er kaffemarkedet dominert av menn, men 70 prosent av arbeidet utføres av kvinner. Som verdens ledende kaffeprodusent, møter Nestlé kaffebønder over hele kloden. Alt for ofte ser vi at kvinner nektes tilgang til samme utdanning som menn. De er ikke i stand til å realisere sitt fulle potensial, verken i arbeidslivet eller samfunnet. Mindre enn fem prosent av kvinnene i kaffebransjen har ledene stillinger. Om vi vil sikre fremtidig tilgang til kvalitetskaffe, er ikke dette bærekraftig.

Annonse

I 2011 lanserte vi initiativet «Coffee by Women» gjennom vårt svenske merke Zoégas. Initiativet tar mål av seg å inkludere flere kvinnelige entreprenører i kaffebransjen i Kenya, Rwanda og Burundi, og utdanne dem i bærekraftige jordbruksmetoder, ledelse, ernæring, selvutvikling og personlig økonomi.

Erfaringen vår er at kvinner absorberer ny kunnskap og implementerer den raskere i jobbsammenheng enn menn, hvilket resulterer i høyere avkastning på avlingene, bedre kvalitet på kaffen og økte inntekter. Samtidig er kvinner som oftest hovedforsørger for familien, og distribuerer ofte pengene jevnere utover familien. Under et nylig besøk i Kenya, møtte vi deltakere i programmet som for første gang hadde opprettet en bankkonto, og nå var i stand til å spare og planlegge fremtiden.

Vi ser at å fremme likestilling gjennom jordbruket kan bidra til en ny generasjon afrikanere med bedre kosthold, høyere utdanning og bedre forutsetninger til å bidra – både innen jordbruket og i samfunnet.