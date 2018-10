Kvar er reklamen for miljøegga?

Etter at konsernsjef Arne Kristian Kolberg i Nationen, og i eigarbrev og medlemsinfo har uttalt seg svært positivt til egg frå miljøinnreiing – må me tru at Nortura no endeleg vil vera med og reklamera/informera utad til forbrukaren, om miljøegga sine mange føremoner. Dette er jammen på høg tid!

Det står faktisk i brevet: «Holdningen vår har vore krystallklar på at Nortura likestiller frittgåande og miljøegg!» Det blir serdeles spanande å sjå kva dette tyder i praksis.

Til i dag har denne velviljen vore vanskeleg å få auga på dessverre. Eg skal her i stikkord nevna nokre moment som støttar dette.

1. Heilt sidan 2012 då «buregg»vart forbode, har eg aldri sett ein eggkartong/reklame for miljøegga. Alt har vore fokusert på «frittgåande»! Dette stemmer lite med at egga er«likestilte».

2. Like lang tid har dei «ufaglege dyrevernorganisasjonane» boltra seg i media med direkte usanningar og feilinformasjon. Dette utan at våre fagpersonar i Nortura har løfta ein finger. Kvifor?

3. I ein gallup frå 4–5 år sidan viste at 70–80 prosent av forbrukarane trur at «frittgåande går ute og ser sola»! Ei stor løgn, det ville vore enkelt å tilbakevist.

4. Alle som har vore inne i både frittgåande og miljøhus, kjenner tydeleg skilnad på luftkvaliteten/innemiljøet i dei to hustypane. Veterinærinstituttet har gjort ein grundig studie av dette. Konklusjonen er klar: Både for dyra og røktaren var innhaldet av støv, ammoniakk og koldioksid langt over tolegrensa for frittgåande oppstalling. Kva dette har å seia for det nylagde egget sin kvalitet, har eg berre ei tru om.

For ein pensjonist som har drive med eggproduksjon heile livet, og gjennomgått alle typar oppstallingar, har eg stilla meg dette spørsmålet mange gonger siste åra: Korleis i all verda kan det skje, det som har skjedd? Her kastar ein på båten lang tids erfaringar om dyrevelferd, eggkvalitet og effektivitet – mot føleri, verdstrendar og svært tvilsam reklame.

Mitt svar er: «Money talks». Det skal eg grunngitt: Det er i grunnen VG som ga meg innsikta:

I den flotte artikkelen "Den store egg-guiden" 27. september 2015, viste VG ei samanlikning av eggprisar av dei ulike eggtypane i ulike butikkar i Oslo-området. Ei omrekning til kilopris synte desse tala:

Egg frå miljøbur (X-tra) ca. kr.27.- pr.kg.

Egg frå frittgåande (PriorXL) 93.- pr.kg

Solegg Prior frittgåande. 76.- pr.kg

Økologiske Jakobs 93,- pr.kg

Økologiske Coop Prior 66.- pr.kg.

Eg vart helst skrekkslagen då eg såg desse tala! Samstundes visste eg at bonden fekk ca. 1. krone per kilo i meirpris for frittgåande egg.

Så kor lenge millionane har rulla inn slik, veit eg ikkje. Men eg forstår no betre kvifor Rema 1000 fekk slik bråhast til å få eigne og berre frittgåande produsentar.

Til slutt: Skal me tru at Nortura no vil vera med å retta opp skadane og dei store tapa miljøeggprodusentane blir påførte? Kan me tru at produsentprisskalaen mellom frittgåande og miljøegg blir rettferdig? Elles må dette prøvast for departementet og Omsetningsrådet/prisrådet.

Men – altså, enn så lenge lever me i håpet!