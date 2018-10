I Nationen 13. september kan en lese at "Regjeringa har bestilt mer kunnskap om ulv". Og de ber om at “En faglig gjennomgang av den norske delbestanden av ulv skal være klar innen 1. september 2019. Dette går frem i et brev som Klima- og miljødepartementet (KLM) sendte til Miljødirektoratet (MD) i april, ifølge Nationen.

Er dette et nytt påfunn for å trenere uttak av ulv i beiteprioriterte områder? Hvilken kunnskap om den norske delbestanden av ulv er det regjeringa ikke har fått med seg på disse vel førti årene siden ulven ble gjeninnført i Skandinavia sist på 1900-tallet?

Det må vel nå være godt kjent at forfedrene til den stamma som befinner seg i Skandinavia i dag har gener fra østeuropeiske stammer. Hvis regjeringa trenger mer kunnskap om dette dyret, som ikke har noen annen misjon enn å drepe sine medskapninger, må de henvende seg til dem som har denne kunnskapen, og dem finner man i Bygde-Norge og ikke på “Grünerløkka”. Ellers finnes det flere tilgjengelige bøker om dette emnet.

Får vi noen gang vite hvor mye denne såkalte faglige gjennomgangen, som skal foregå over et helt år kommer til å koste skattebetalerne? Mens denne såkalte “faglige gjennomgangen” pågår, driver ulven med det den bestandig har gjort, nemlig å rive i hjel sine medskapninger, og det vil den fortsette med også etter at “denne faglige gjennomgangen” er avsluttet, hvis ikke regjeringa tar til vettet og tar innover seg alvoret i denne bygdefiendtlige rovdyrpolitikken.

Og i mellomtiden har de kastet bort enda noen millioner av skattebetalernes penger i bare tull.