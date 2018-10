KrF – faneberar for nestekjærleik og forvaltaransvar

Vi lever i ei tid då desse viktige samfunnsverdiane er sette under press både i Noreg og i verda elles. Det veks fram rørsler i mange land som varslar eit kaldare og meir kynisk samfunn der toleranse og omsyn til medmenneske vert snakka ned. Eit samfunn der profittjag, kynisme og grådigheit fører til rovdrift på naturressursar. Eit samfunn der utanforskap og stigmatisering av sårbare grupper vert heia fram.

Knut Arild Hareide har sett dette. Han meiner tida er inne for å justere kursen. Han har gjort eit modig, men etter mitt skjønn framtidsretta val. Han står støtt og vil neppe la seg freiste av fagre løfter frå høgresida i dei komande budsjettforhandlingane. Dette stikk djupare enn berre eit spørsmål om budsjettpostar.

Grunnstoffa i KrF er ikkje pengar. Det handlar meir om omsorg, nestekjærleik og ansvar for skaparverket. Pengar er eit viktig middel for å nå mål, men det er ikkje sjølve målet. Dette er ei erkjenning eg trur partileiaren har lagt avgjerande vekt på i sitt vegval.

Grunnen til at eg bryr meg er at eg er glad i KrF. Eg er livredd at partiet skal gå under sperregrensa og forsvinne frå TV skjermar og avisspalter. Sjølv har eg stemt KrF ved fleire høve, og partiet er framleis mitt andre val. Kvifor? Fordi eg opplever at KrF står vakt om menneskeverdet og om skaparverket!

Eg meiner at vi treng KrF som vegvisar. Treng partiet som moralsk los i ei tid der jaget etter materielle verdiar og konkurranse om å vere først og best tek pusten frå oss. Det er ei rolle som kler KrF godt. Ingen andre parti er så godt skikka til å aksle den trøya som KrF. Ikkje noko anna parti har større truverd enn KrF i slike spørsmål.

Så må partiet heller ikkje gløyme at det lovde veljarane å ikkje gå i regjering med FrP. I bryte den lovnaden vil vere eit fatalt mistak. Det kler rett og slett ikkje KrF å ikkje snakke sant.

Striden mellom Partiet De Kristne og KrF kan gi inntrykk av at mange forvekslar parti med meinigheit. Då blandar ein plommer og eple og det vert feil. Det fører til ein evig diskusjon om enkeltsaker og kva som er den rette lære. Det er ein kurs som vil føre partiet rett i avgrunnen.

Kva som er rett lære og rett tolking av Bibelen sin bodskap, er noko som ikkje høyrer heime i det politiske rom. Den diskusjonen får ein ta i heimen, i kyrkja eller på bedehuset.

Eg vonar at KrF løfter blikket eit hakk opp og konsentrerer seg om livssyn og om haldningar. At ein legg strid til side og bygg ei felles plattform på nestekjærleik og forvaltaransvar. Målet bør vere at desse grunnverdiane får gjennomsyre alle enkeltsaker partiet arbeider med.

På den måten kan partiet nå ut til ein veljarskare som er langt større enn dei som stemmer KrF i dag. Dette har Knut Arild sett. Eg trur han har valt rett, og eg vonar han vinn fram med synet sitt i partiet.