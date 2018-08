Kontantstøtta ikkje pussig

Nationen kallar konstantstøtta for ein pussig konstruksjon. Fyrst blir småbarnsforeldre kritisert for ikkje å bruke eit offentleg velferdsgode som barnehagen er, for så å konkludere med at samfunnet ikkje har råd til denne ordninga.

Kva er mest samfunnsøkonomisk lønsamt? Eg las om ei forskning for lenge sidan, at urfolk som er ilag med ungane sine, blir meir sjølvstendige som vaksne enn vi «siviliserte». Vi tek ungane våre vekk frå dei næraste omsorgspersonane i eittårsalderen, den tida da dei er mest sårbare for nettopp dette.

Annonse

Ungane sine naturlege behov, blir sjeldan fokusert på. Det er berre det evige maset om pensjonspoeng og likestilling. At det er flest kvinner som vel å vera mest heime med ungane, meiner eg heng saman med vår natur.

Eg er klar over at det også er økonomien som i dei fleste tilfelle styrer dette. Da hjelp det lite kva for ønskje både barn og foreldre har. Difor er kontantstøtteordninga eit lite alternativ for dei som ynskjer å bruke meir tid med barnet. Kvifor er dette ein så «pussig konstruksjon»? For meg personleg, var det utenkjeleg å måtte vera borte frå ungane mine i den alderen. Dei fleste gjer vel det som kjennest mest rett for seg og sine.

Eg ville kjent meg sterkt underkua, om eg vart tvinga til å gje frå meg vesentleg delar av omsorga for mine barn medan dei var under 3 år. Med nokre grep, kunne ein gjort det slik at ingen korkje mann eller kvinne, tapte på det. Og kva kostar ein barnehageplass i høve til kontantstøtta?