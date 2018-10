Komiske Kjell I.

Politisk redaktør Kato Nykvist i Nationen døper Krf-politikeren Kjell Ingolf Ropstad for "komiske Ali", propagandaministeren som erklærte irakisk seier mens amerikanske stridsvogner valset frem i bakgrunnen. Regionreformen er som hentet fra bakvendtland, skriver Nykvist. Innertiere av noen karakteristikker begge to. Reformen er en bauta over elendig politisk håndverk.

Det er påfallende at partileder Knut Arild Hareide knapt har latt høre fra seg i sakens anledning. Men han er vel for opptatt med å skrive bok og løse opp sin gordiske knute. Bortsett fra at han for en tid tilbake uttalte at Viken burde deles i to.

Aner man her uenighet? For det er ting som tyder på at partilederen og nestleder Ropstad også står på hver sin side i striden om KrFs veivalg.

Hvis statsråd Monica Mælands logikk skal følges i enhver sammenheng, hadde vi hverken hatt grunnloven eller unionsoppløsningen. Stortingets vedtak skal selvfølgelig følges. Men for det første kan Stortinget selv endre sine vedtak, jf flyplassvalget i sin tid.

For det andre er noen saker så store at de går utenpå jussen (som er en funksjon av politikken og ikke omvendt). Grunnloven ble i 1814 utarbeidet og vedtatt som et opprør i strid med alle "lover og regler". Det samme med unionsoppløsningen i 1905. Stortingsbeslutningen av 7. juni er på ingen måte et vanntett juridisk eller folkerettslig dokument. Og har vært kalt et statskupp.

Selv om en regionreform kanskje ikke er i helt samme klasse, kan ikke regjeringen Solbergs og Kristelig Folkepartis holdning betegnes som annet enn en eklatant overkjøring av folket for at noen skal ha æren og prestisjen i behold.

Utrolig nok også statsråder, hvis parti i utgangspunktet var imot hele reformen og ville avskaffe forvaltningsleddet i sin helhet.

Det er vel og bra å desentralisere offentlige oppgaver ut fra hovedstaden. Poenget er bare det at de aldeles utmerket godt kan løses av dagens fylker/fylkeskommuner.