Kjøttindustrien mot folkehelsen

Det er ikke overraskende at Arne Kristian Kolberg, som er konsernsjef i Nortura, oppfordrer nordmenn til å spise mer rødt kjøtt. Men begrunnelsen han kommer med, nemlig at det å spise mer kjøtt og på denne måten redde industrien fra tap, er nærmest forbrukernes borgeplikt og ansvar, og skal være «det eneste bærekraftige og etiske forsvarlige», er ganske frekk og freidig.

Hvilken annen industri sier rett ut at industriens økonomiske problemer skal løses på bekostning av forbrukernes helse? Hva hvis oljebransjen hadde bedt nordmenn om å kjøre mer bil og gå mindre når oljebransjen sliter?

Halvparten nordmenn spiser for mye rødt kjøtt, og 80 prosent nordmenn spiser i tillegg for mye mettet fett, ifølge den årlige rapporten Utvikling i norsk kosthold 2017. Rødt kjøtt, etter meieriprodukter, er den største kilden til mettet fett i norsk kosthold. Statens handlingsplan for bedre kosthold 2017–2021 har et eget mål om å redusere inntaket av mettet fett i norsk kosthold. Helsemyndighetene jobber altså for at vi både skal spise mettet fett og mindre rødt kjøtt, fordi rødt kjøtt øker risikoen for en rekke sykdommer som kreft, fedme, diabetes og hjerteinfarkt.

Rapporten «Samfunnsgevinster av å følge Helsedirektoratets kostråd» har beregnet at samfunnsgevinsten av det å spise mindre rødt og bearbeidet kjøtt tilsvarer noen milliarder kroner per år.

Uttalelsen til Norturas sjef «Overskuddet av storfekjøtt har skapt muligheten for å virkelig vise hva vi er laget av» illustrerer tydelig hva selve kjøttbransjen er laget av og hvordan kjøttbransjen tenker. «Vi har også utfordret Matprat til å snakke om dette sammen med oss», sier sjefen. Vi kan tenke oss hva slags opplysning vi får servert av matprat.no, som er kjøttbransjens eget markedsføringsorgan. Det som er spesielt her er at det er norsk stat som pålegger bønder til å samle penger til å drive kjøttreklame gjennom matprat.no, med hjemmel i omsetningsloven.

Den sittende regjeringen har foreslått å legge ned opplysningskontoret for kjøtt, og på denne måten trekke staten ut av kjøttreklamen. Vi mener at dette er på høy tid, og håper at forslaget også kan støttes av Arbeiderpartiet, SV, Rødt og KrF. Tatt i betraktning alt det vi vet om kjøtt og helse, er det i tillegg på tide at det å redusere kjøttinntaket blir et eget politisk formål.