Jordvern og samferdsel

I Nationen nylig dokumenterte jeg hvordan dagens regjering har redusert nedbygging av landbruksjord. Fra 2016 til 2017 så vi en reduksjon fra ca. 6300 dekar til drøyt 4000 dekar. Målsettingen om maks 4000 dekar/år er dermed nesten oppnådd, tre år før tiden.

Jeg minnet også om at det i 2017 ble nydyrka 22.702 daa, det vil si at det ble 18.667 mer dyrka jord i Norge i 2017. Reaksjonen fra Frøydis Haugen, Bondelagets nestleder, overrasket meg. Fremfor å glede seg over at vi er på rett vei, blir både motiver og utvikling trukket i tvil. Jeg forstår ikke denne strategien fra Bondelaget. Jeg ville tro vi kunne drøfte slike ting konstruktivt, fremfor å skape unødvendig konflikt.

Haugen hevder jordvern alltid taper. Det er åpenbart ikke riktig. Da hadde vi ikke oppnådd reduksjon i nedbygging samtidig som vi har kraftig vekst i veibygging. Skal jeg legge meg på samme nivå som Haugen, så frister det å minne om at i 2010, da Senterpartiet styrte landet, så ble det 1895 dekar dyrket mark omdisponert til veiformål. I snitt under vår første fireårsperioden var gjennomsnittlig omdisponering ca. 575 dekar per år. Samtidig har Samferdselsdepartementets budsjett økt 63 prosent i perioden 2014-18, og det er stor byggeaktivitet. Haugens påstand er dermed rett og slett feil.

La meg også minne om at når vi planlegger ny infrastruktur nevnes jordvern eksplisitt som en viktig forutsetning for lokalisering og utforming av alle tiltak, sammen med andre miljøhensyn som naturmangfold, kulturarv og friluftsliv. Jordvern skal være grundig utredet gjennom utrednings- og planfasen før prosjekteringen starter.

Det oppsiktsvekkende er at når Nye Veier i et veiprosjekt i Hedmark foreslo å endre en kryssløsning for både redusere kostnader og bevare mer landbruksjord, så var det Ap og Sp som stoppet endringene av hensyn til blant annet estetikken i krysset. Jeg opplevde ikke at Bondelaget da løftet særlig mange fingrer for å protestere.

La oss derfor møtes i en reflektert diskusjon om hvordan vi best ivaretar helheten av samfunnets ønsker og behov. Så lenge vårt samfunn er i utvikling, vil vi måtte gjøre vanskelige avveininger. Derfor er det viktig at fagmiljøer og lokalbefolkning engasjerer seg tidlig i planleggingsprosessen for infrastruktur. Det er når man fortsatt er på tegnebrettet at gode tilpasninger og løsninger kan finnes.