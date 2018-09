Jordvern krever seriøsitet

Arild Hermstad i Miljøpartiet De Grønne beskriver i et innlegg i Nationen Senterpartiets innsats i jordvernsaken som flau.

Det er synd at Hermstad setter MDGs stemmefiske foran hensynet til jordvernet. Realitetene i saken er ikke at vi gikk mot partiets forslag. Saken ble behandlet i næringskomiteen og i stortinget sammen med et annet jordvernforslag fra Senterpartiet.

Jeg vil alltid mene at for matjorda så er flertallsvedtak viktigere enn å bli nedstemt. Sp fikk med et flertall på stortinget på å vedta at regjeringen skulle utrede både våre og MDGs forslag og komme tilbake til Stortinget.

Når vi nå sannsynligvis i statsbudsjettet får et forslag til oppdatert jordvernstrategi så skal vi på ny jobbe med å få flertall for forslag som gir et bedre jordvern. Hadde vi fulgt MDGs strategi, ville det eneste vi hadde oppnådd da saken ble behandlet vært en rekke forslag i en søppelkasse på Stortinget.

Omdisponering av matjord er blitt redusert kraftig over tid og skal reduseres videre. Det har, og skal, Sp få til gjennom hardt arbeid i næringskomiteen. Hermstad må gjerne mene at det er flaut.