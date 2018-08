Jeg venter på svar, Solvik-Olsen!

I Nationen 21. august svarer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på mitt innlegg om jordvern og samferdsel. Merkelig nok bruker ikke statsråden sin svarreplikk til å gi svar på min utfordring til han, men beskylder meg for å være lite konstruktiv i debatten om matjord, vei og bane. Han savner dessuten anerkjennelse for at antall dekar matjord omdisponert til andre formål enn jordbruk har gått ned fra 2016 til 2017.

La meg være tydelig. Bondelaget mener nedgangen i antall dekar omdisponert matjord er gledelig, men vi er usikre på om den er en varig trend. Vi er blant annet usikre fordi matjord lagt under asfalt som følge av de nasjonale vei- og baneprosjektene ikke teller med i jordvernstatistikken før veien er hundre prosent ferdigstilt.

Matjord som beslaglegges som følge av avkjøringer og knutepunkter langs veien vil også komme inn i jordvernstatistikken stykkevis og delt i etterkant. En metodikk som utvilsomt ganger jordvernstatistikken her og nå, men som gir et misvisende bilde av situasjonen for matjorda vår på lengre sikt.

Stortinget har satt mål om at det maksimalt skal omdisponeres 4000 dekar matjord hvert år innen 2020. Ketil Solvik-Olsen skrev nylig i Nationen at regjeringa allerede hadde innfridd dette jordvernmålet, tre år før tida.

Med tanke på de store samferdselsprosjektene regjeringa har på trappene synes jeg det var en dristig påstand fra samferdselsministeren, og vil derfor gjenta min utfordring: Kan du garantere at Stortingets mål om maks omdisponering av 4000 dekar matjord hvert år innen 2020 vil bli innfridd?